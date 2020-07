"Ara és el moment" del giny al Carroi

“Ara és el moment”. Amb aquesta contundència s’ha manifestat la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, a favor que el projecte del giny fins al pic de Carroi tiri endavant ja que considera que pot ser un atractiu important que ajudaria a dinamitzar la parròquia i més en els moments actuals. En aquest sentit, ha destacat que té la certesa que una empresa “es presentarà segur” i seria “un gran error deixar-ho escapar”, ja que aquesta mateixa empresa vol finançar el projecte. A més, ha destacat el fet que fins i tot una segona ha mostrat interès.

Cal recordar que el comú de la Massana va aprovar aquest dimecres que es tiri endavant un concurs per trobar un equip que ajudi les corporacions a redactar el plec de bases per a la concessió del giny. Marsol ha destacat que Andorra la Vella ha donat el vistiplau també a aquest acord i que en breu podria sortir publicat aquest concurs. Tenint en compte que ha de ser una feina que sigui “ràpida”, l'ha calendaritzat en un parell de mesos, i ha afegit que li “agradaria” que abans que finalitzi l’any ja pugui estar convocat el concurs per a la concessió d’aquest giny.