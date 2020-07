Au revoir, Madame

L'ambaixadora de França a Andorra, Jocelyne Caballero, ha pronunciat aquest dimarts el seu darrer discurs amb motiu de la festa nacional francesa en el càrrec, ja que a finals d'agost deixa l'ambaixada andorrana. En un acte marcat per la crisi sanitària i en què l'aforament s'ha vist reduït arran de les mesures de seguretat, Caballero s'ha referit, com no podia ser d'una altra manera, a la situació actual i ha volgut agrair a les persones que han treballat per fer front al coronavirus. S'ha referit també a la "solidaritat de França" i ha recordat que s'ha demostrat "l'amistat antiga i indefectible" amb Andorra posant a disposició del Principat 150.000 mascaretes, llits de reanimació, així com la inclusió d'Andorra en les mesures franceses de desconfinament des de l'11 de maig.

Caballero també s'ha referit a la feina diplomàtica que ha dut a terme l'ambaixada durant aquest període i ha remarcat que la relació amb el ministeri d'Afers Exteriors ha estat "estreta". Un cop passat el primer episodi de la crisi, ha assegurat, toca el capítol de la reconstrucció que a França s'encara no només des del punt de vista econòmic sinó ecològic i social, ha remarcat. I creu que aquesta crisi ha mostrat la necessitat d'Andorra de continuar la feina per a la integració europea i ha refermat el suport a aquest objectiu.

L'ambaixadora francesa s'ha referit als compromisos que va palesar el copríncep francès durant la seva estada a Andorra i ha manifestat que s'han evidenciat amb tres visites ministerials. Així, s'ha referit a la feina feta per millorar la viabilitat hivernal a l'eix entre Tarascó i la frontera francoandorrana; el reforç de la cooperació en matèria ecològica i l'impuls a l'ensenyament francès. També ha manifestat que s'ha enfortit la cooperació transfronterera.

Caballero ha exposat durant el seu discurs que està satisfeta d'haver "conjugat els llaços d'amistat presents i d'haver posat les bases perquè s'enforteixin en el futur".