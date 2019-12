Bartolomé, nomenat secretari d'Estat d'Economia

Èric Bartolomé és el nou secretari d’Estat d’ Economia. La decisió sobre el seu nomenament ha estat anunciada aquest dimecres en la roda de premsa posterior al consell de ministres i tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, amb aquest nomenament es dona resposta a l’organització del ministeri de Presidència, Economia i Empresa, que completa així la seva estructura.

Bartolomé va cursar estudis en Geografia i Història i és empresari. És soci-fundador de diverses empreses i ha estat director de diferents entitats al país, com ara el Comitè Olímpic Andorrà per a l’organització dels Petits Estats d’Andorra el 2005. També ha estat conseller al comú d’Ordino.

D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat el reglament de l’exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica dins la via preferent. Així doncs, donat que l’1 de gener entren en vigor els canvis en els percentatges de reemborsament per als usuaris que no segueixin aquesta via, el decret aprovat aquest dimecres vol donar certa flexibilitat a l’accés al metge especialista, tant d’Andorra com de fora del país. La segona opinió mèdica inclou els actes mèdics, les exploracions, proves complementàries i fàrmacs que derivin d’una visita realitzada per un metge especialista amb la finalitat de contrastar un primer diagnòstic d’un altre metge especialista. Per tal d’obtenir una segona opinió mèdica, i que aquesta sigui considerada via preferent, és necessari que faci aquesta derivació el metge referent, un metge especialista d’Andorra o que se sol·liciti directament a la CASS. A més, també existeix la segona opinió mèdica complementària que la CASS autoritza (sempre després d’una segona opinió mèdica) en certs casos.

El consell de ministres ha aprovat, també, el decret d’ obertura dels comerços pel dia de la Constitució de l'any que ve. Tal com es preveu per llei, tot i que el dia 14 de març és de tancament obligatori, existeix la possibilitat que el Govern suspengui l’obligació de tancament quan aquest dia s’escaigui en cap de setmana, festiu o període de previsible afluència turística. Així, considerant que el 2020 el dia de la Constitució s’escau en dissabte i en època d’afluència turística important, l’executiu permetrà que els comerços que ho desitgin puguin desenvolupar la seva activitat comercial aquest dia. D’aquesta manera, el festiu es desplaça obligatòriament al dilluns 16 de març, que els comerços hauran de romandre tancats. Així, s’haurà de compensar els assalariats que treballin aquest dia donant a l’empleat un segon dia de festa retribuïda.