Bateria de preguntes del PS per la despesa d'1,3 milions que l'AREB es gasta a l'any en serveis jurídics

Gràcies a les respostes del director general de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancaries (AREB), Òscar Gelabert, a la demanda d'informació que va formular el grup parlamentari socialdemòcrata, el Govern ha fet públics els honoraris pels serveis jurídics satisfets per l'AREB. Uns honoraris que suposen més d'1,3 milions d'euros a l'any, i que en total pugen a més de 6,6 milions entre els anys 2015 i 2019 (ambdós inclosos). Amb aquestes xifres a la mà, el conseller general Quim Miró, ha tramitat una bateria de preguntes orals a l'executiu per conèixer l'opinió del Govern al respecte.

Concretament, Miró demana si el Govern considera que aquests honoraris s'adeqüen a les normes orientadores d'honoraris del Col·legi d'Advocats d'Andorra, i demana com expliquen que aquests honoraris s'hagin aplicat d'acord amb unes presumptes reclamacions de quantitat, quan l'AREB reconeix expressament que "gairebé totes les demandes administratives en via judicial contra aquesta entitat tenen per objecte la declaració de nul·litat de les seves resolucions". En aquest sentit, Miró recorda que l'AREB també ha reconegut que els fons són dels clients, tant si han estat migrats a Vallbanc com si no.

En aquest sentit, Miró també va tramitar una reserva d'esmena al pressupost, ja que, a parer seu, les despeses d'assessorament continuen sent molt elevades en el projecte de pressupost del 2021. Una reserva d'esmena que no va estar acceptada per la majoria.