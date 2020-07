Benazet projecta la creació d'un laboratori nacional d'epimediologia

el ministre de Sanitat, Joan Martínez Benazet, ha explicat que dins dels objectius que té el Govern hi ha el de crear un laboratori nacional d’epidemiologia “potent” amb la finalitat de “poder afrontar pandèmies com la de la Covid-19 o de poder ser una font d’atracció per projectes d’investigació i projectes que altres laboratoris vulguin desenvolupar al país”. Aquesta, ha dit el dirigent en una entrevsita a ' Poble Andorrà', és una línia estratègica del Govern que creu que facilitaria que poguessin venir altres laboratoris privats per desenvolupar projectes.



I en aquesta línia, el ministre ha revelat que dos laboratoris estrangers estan interessats en instal·lar una seu al país. L’arribada està "en un estat embrionari i no puc desvelar els noms, però sí és cert que s’han interessat (en instal·lar-se a Andorra) després de la gestió de la crisi sanitària”. Aquests laboratoris estan “analitzant els requeriments del país per veure su poden instal·lar alguna seu, alguna oficina o algun laboratori”.