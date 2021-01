Benazet, sobre l'arribada de les vacunes: “No puc dir cap data”

Les vacunes provinents de la farmacèutica nord-americana Pfizer, les primeres que s'han d'administrar al Principat, segueixen emmagatzemades a Madrid, sense data d'arribada a Andorra. Des del Govern insisteixen que és un problema “administratiu” de la mateixa farmacèutica i que no té res a veure ni amb Andorra ni amb Espanya. “Ens han dit que són aspectes interns de Pfizer. No puc donar més detalls. Avui [aquest dimecres] Pfizer Madrid tenia una conferència per aclarir aquest problema. No serà en poques hores, però esperem que no siguin gaires dies. No puc dir cap data”, ha explicat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.



Sense entrar en detalls pel retard, Benazet ha explicat que “s'han perllongat els tràmits per un requeriment de la central nord-americana de Pfizer. Estem pendents d'una resposta, que esperem que no es demori gaire”. En qualsevol cas, el ministre ha afegit que aquest retard no hauria de perjudicar l'objectiu que s'ha fixat el Govern i que és el de tenir vacunada el 60% de la població abans de l'estiu. El dirigent ha avançat que ja tenen els equips preparats per administrar entre 300 i 400 vacunes per dia.