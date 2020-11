Bruno Bartolomé dirigirà l'Oficina Covid

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres una sèrie de decrets relacionats amb el ministeri de Salut. Un d'ells fa referència a la creació de l 'Oficina Covid, que serà com s'anomenarà oficialment l'àrea Covid que actualment hi ha a l'edifici de les Columnes, a l'antiga Batllia. L'augment dels recursos de rastreig i la implementació d'una nova estructura són els motius que impulsen aquesta transformació. Segons Martínez Benazet, aquesta oficina "tindrà les funcions de rastreig i diagnòstic que té ara, però també tindrà altres funcions que poden anar més enllà com són aspectes postCovid". Així, la reunió de ministres ha acordat la designació de Bruno Bartolomé com a director.



D'altra banda, també s'ha aprovat el decret que estableix la creació del Laboratori Nacional d'Epidemiologia, que comptarà amb diverses fases. En una fase inicial serà el SAAS qui ho gestionarà i tindrà com a principal objectiu "la validació d'eines que ens serviran per al diagnòstic". Així doncs, la primera feina encomanada serà la validació dels tests d'antígens en saliva que aviat arribaran a Andorra "per valorar la seva sensibilitat". Posteriorment, es dedicarà a altres aspectes de desenvolupament i serà una eina clau per qualsevol amenaça. La voluntat del Govern, a més, és que també s'impulsi la recerca i s'implementi un nou sector al país com és el de la biotecnologia.



Per últim, l'executiu ha licitat un concurs públic per a l'impuls de tallers de prevenció de drogodependències adreçat als alumnes dels tres sistemes educatius, un mecanisme que s'emmarca dins del Pla nacional contra les drogodependències. La voluntat és augmentar la percepció del risc de les drogues cap als alumnes, promocionar els hàbits saludables i afavorir l'acceptació del no consum, així com oferir alternatives. Benazet ha insistit en el fet que durant aquesta legislatura s'està reforçant el pla nacional contra les drogues, ja que s'ha introduït en el marc del Pla de salut mental. Així, al llarg del mes de desembre es començaran a obtenir els primers resultats que permetran prendre decisions de cara el 2021.