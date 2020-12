CASS, impostos o mecenatge, principals preocupacions del teixit cultural

Els impostos, les cotitzacions a la CASS, els drets d'autor o el mecenatge són algunes de les principals preocupacions del teixit cultural del país. Així es desprèn del treball de diagnosi que ha dut a terme el ministeri de Cultura i Esports per poder assentar les bases per a la definició de l'estatut de l'artista. D'aquesta feina se'n deriva, per tant, que caldrà tot un seguit de modificacions legislatives en matèria de seguretat social, laboral, de drets d'autor, fiscal, de contractació pública i de tràmits i costos duaners que els consellers hauran de tenir en compte en l'elaboració de la proposició de llei per definir aquest estatut de l'artista, el marc perquè aquells que s'hi vulguin dedicar de manera professional tinguin l'empara per fer-ho. Així ho ha explicat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, durant la seva compareixença al davant de la comissió legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, on ha assistit acompanyada del secretari d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons.

Riva ha detallat tot el procés participatiu que s'ha dut a terme al llarg dels darrers mesos per elaborar el llibre blanc de la cultura i en el marc del qual s'han recollit 3.093 aportacions, un 5,33% de les quals fan referència al marc legal i fiscal i un 16,36% a l'estat de l'artista. En aquest sentit Riva ha remarcat el fet que aquest darrer sigui un dels aspectes més evidenciats pel sector. Precisament en el marc de la comissió, el conseller general socialdemòcrata Carles Sánchez ha assenyalat que l'ideal seria que l'estatut de l'artista estigués ja acabat durant el 2021, un fet que la ministra ha subratllat: "s'han emplaçat ells mateixos". La titular de Cultura ha volgut evidenciar que el que és necessari és que "la legislació actual no sigui un escull" perquè els creadors s'hi puguin dedicar de manera professional a la seva feina i ha puntualitzat per exemple les cotitzacions a la CASS. En aquest sentit, caldria que es poguessin regular aspectes com les vacances o les baixes. També pel que fa al marc fiscal, el món cultural demana que estigui "més d'acord" amb la seva situació. I quant al mecenatge, creuen que cal un impuls, ja que això ajudaria a la producció cultural.

A banda del treball participatiu la ministra de Cultura s'ha referit als informes que s'han fet en el marc de la diagnosi i ha manifestat, a preguntes de la consellera demòcrata Sandra Codina, que una de les conclusions és que "manca cultura gremial" i ha afegit que la pandèmia ha evidenciat encara més la necessitat d'organització per posar de manifest els neguits i com a "vehicle per fer valdre els interessos".

La ministra també ha defensat el treball entre administracions i, a preguntes del president del grup parlamentari de Terceravia+UL+Independents, Josep Pintat, ha destacat que les corporacions comunals prenen part en aquest treball de diagnosi i elaboració del llibre blanc des del primer moment. I també ha reconegut que "un dels molls de l'os" és que hi hagi una programació que no s'encavalqui. Ha estat quan la ministra ha fet aquestes manifestacions que el president de la comissió, el liberal Ferran Costa, ha mostrat la predisposició dels consellers d'ajudar perquè realment es pugui dur a terme una política cultural "efectiva". Les referències als comuns i a projectes com 'La cultura no s'atura' ha fet intervenir Sánchez, que ha explicat que el comú escalden està "disponible i disposat" a col·laborar però també ha defensat "la llibertat entre administracions". Riva ha conclòs que el projecte 'La cultura no s'atura' "no ha estat mancat d'independència" i ha defensat un treball "plural i coral".