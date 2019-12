Desperta Laurèdia assegura que tindrà cura del medi a Naturlandia

Més d'un dia després de conèixer els resultats dels comicis comunals Cerni Cairat de Desperta Lauredia, Esther Vidal d'Agrupament per Encampadà i Gerard Alís del PS han analitzat els comicis. Els dos primers, de les seves respectives parròquies, i el socialdemòcrata, del global de la seva formació política. Cairat destaca que tindran cura del medi ambient a Naturlandia i Alís ha valorat que la seva formació ha multiplicat per dos el nombre de vots i per tres el nombre de consellers.

Pel que fa a Desperta Laurèdia, el seu cap de llista ha explicat que "ens hagués agradat guanyar, però valorem molt positivament els 970 vots que hem tingut". Cairat ha estat molt contundent en valorar el resultat aconseguit com a "molt bons". La que fins fa set mesos era una plataforma ciutadana es va quedar a 189 vots de la candidatura guanyadora. Per aquest motiu, Desperta Laurèdia entrarà amb tres consellers al comú de Sant Julià de Lòria com a oposició. En aquest sentit, Cairat ha confirmat que "farem una oposició constructiva, fiscalitzadora amb l'objectiu de poder introduir algun dels punts del nostre programa al comú". Cerni Cairat ha afegit que "caldrà tenir un diàleg constant amb l'equip de govern, tot i que primer de tot caldrà veure com actua".



A l'oposició, Desperta Laurèdia seguirà la mateixa línia que han portat a terme durant la campanya electoral, amb la preocupació pel respecte a la natura i el medi ambient. En aquest sentit, Naturlandia tornarà a ser un dels punts importants. Cairat ha indicat que "crec que un dels punts amb més diferència que tindrem amb el govern comunal serà la gestió de Naturlandia, ja que els projectes no només cal que siguin viables econòmicament sinó també mediambientalment".

La formació Agrupament Encampadà que encapçalava Esther Vidal ha aconseguit a la parròquia d'Encamp un total de 503 vots i, d'aquesta manera, representació comunal en la seva primera participació en uns comicis. La seva cap de llista serà consellera a partir del 28 de desembre i ha analitzat els resultats aconseguits dient que "ha estat un treball en equip de tota la gent que estava a la llista". Agrupament Encampadà serà la tercera força del consistori, i per aquest motiu Vidal comenta que "intentarem fer entrar algun punt en el comú, però per aconseguir-ho ens caldrà diàleg". Per la cap de llista i futura nova consellera "els vots que vam aconseguir estan força bé, per ser el primer cop que ens presentem". Vila ha afegit que "cal consolidar a poc a poc aquests vots aconseguits i demostrar als nostres electors que farem el que vam dir a l'oposició".

"En el cara a cara hem guanyat"

El primer secretari del Partit Socialdemòcrata, Gerard Alís, ha estat el responsable de fer les valoracions dels resultats aconseguits per la formació política que representa. Alís no ha dubtat en assegurar que "creiem que hem assolit els resultats que ens vam marcar". En aquest sentit, ho argumenta dient que "el que volíem és tenir presència en la majoria de comuns i, excepte a Sant Julià de Lòria, a la resta en tenim". Tot i això, el primer secretari socialdemòcrata reconeix que "a Andorra la Vella i a Encamp pensàvem tenir més votants, ja que aspiràvem a la victòria".



La victòria a Escaldes-Engordany ha estat la nota positia socialdemòcrata i, a més, Alís destaca que "hem multiplicat per dos el nombre de votants i per tres el nombre de consellers. A Andorra la Vella hem tingut un creixement de vot del 12% o sigui que estem satisfets tot i el mal regust de boca que ens deixa, per les espectatives que teníem, la capital i Encamp". El primer secretari socialdemòcrata ha estat contundent en dir que "en el cara a cara amb DA hem guanyat, perquè encara que sigui per 10 vots, a Escaldes-Engordany hem guanyat, i la resta no ho hem fet perquè han anat en coalició".

Sigui quin sigui l'anàlisi, els comuns es crearan el pròxim 28 de desembre, dia dels Sants Innocents. Les coalicions En Comú governaran les parròquies d' Ordino, Andorra la Vella i Encamp, Demòcrates ho farà a Canillo, el PS ho farà a Escaldes-Engordany i Terceravia a Sant Julià de Lòria.