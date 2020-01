El màxim representant de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, formarà part del consell d'administració de Camprabassa, la societat que gestiona Naturlandia. Així ha quedat palès durant la sessió de consell de comú que Sant Julià de Lòria ha celebrat aquest dijous. Així doncs, Cairat, que tindrà paper de vocal, estarà acompanyat pel conseller de la majoria Rossend Duró, que ocuparà al mateix càrrec; Maria Àngels Marfany serà la tresorera; la cònsol menor, Mireia Codina, ha estat nomenada com a vicepresidenta, i el cònsol major, Josep Majoral, ocuparà el càrrec de president del consell d'administració.

Davant d'aquest fet, Majoral ha indicat que el nomenament de Cairat "no ha de ser element de sorpresa", ja que el dia del jurament del seu càrrec, que va tenir lloc el 28 de desembre, "ja vam dir que oferíem consens als membres de la minoria" amb l'objectiu de treballar per a la parròquia. Majoral, que es defineix com a un home de paraula, l'únic que ha fet és "complir amb allò que diem". L'objectiu d'incloure els consellers de la minoria a tots els consells d'administració, ja que també hi seran presents a les societats Sasectur, Escola Bressol Laurèdia i Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria, respon al fet que "tots poguem treballar pel bé" de Sant Julià.

El cònsol major ha recordat que durant el darrer mandat els consellers de l'oposició comptaven amb representació a totes les societats excepte Camprabassa, però en aquest cas "no hem volgut fer excepcions", ja que la societat que explota Naturlandia "és un dels problemes més grans que té Sant Julià i, per tant, el que perseguim és que tots anem a una", ha reiterat. Quant a possibles actuacions a l'ecoparc, ha posat en relleu que, un cop conformat el consell d'administració es durà a terme una reunió de treball per "començar a treballar i marcar el procediment a seguir quant al projecte". Una trobada que, segons ha reconegut l'ex-conseller general, l'ordre del dia inclourà un punt adreçat a debatre sobre si la direcció actual de Naturlandia ha de continuar o no.

Per la seva banda, Cairat ha declarat que aquest és "un pas com a la bona entesa i el treball conjunt entre la minoria i la majoria" i, d'entrada, "que hi hagi la voluntat d'informar és un gran avanç respecte al qual hi ha hagut fins ara". Així doncs, ha advocat per " treballar conjuntament" i fer que entre tots es puguin consumar avenços a la parròquia.

El ple de comú també ha servit per designar oficialment els membres de la junta de govern, així com els consellers que formaran part de les set comissions que la majoria ha dissenyat. Pel que fa a la de Finances l'encapçalarà Maria Àngels Marfany, seguida de Sònia Carillo, Diana Sánchez i Cerni Cairat; la de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat estarà formada per Rossend Duró, Maria Àngels Marfany, Maria Servat i Sofia Cortesao; la comissió de Social la presidirà Maria Servat, acompanyada per Maria Àngels Marfany, Carles Felip Pereira i Maria Àngela Aché; quant a la de Circulació i Aparcaments estarà integrada per Cristià March, Rossend Duró, Diana Sánchez i Maria Àngela Aché; la de Cultura i Educació la formaran Sònia Carillo, Cristià March, Carles Felip Pereira i Maria Àngela Aché; la comissó d'Urbanisme i Cadastre inclourà Carles Felip Pereira, Rossend Duó, Cristià March i Cerni Cairat i, finalment, la de Turisme i Esports la formaran Diana Sánchez, Maria Servat, Sònia Carillo i Sofia Cortesao.

Quant als consells d'administració, el de l'Escola Bressol Laurèdia el formarà Majoral (president), Codina (vicepresidenta), Marfany (tresorera), Codina (vocal), Pereira (vocal), Servat (vocal) i Aché (vocal); Sasectur estarà conformada per Majoral (president), Codina (vicepresidenta), Marfany (tresorera), Servat (vocal), Sánchez (vocal) i Sofia Cortesao (vocal) i, per últim, el consell d'administració de Promoció Econòmica i Turística de Sant Julià de Lòria també estarà presidit per Majoral, seguit de Codina, Marfany, Sánchez i Cairat.

Durant la sessió, que ha comptat amb un nombrós públic, també s'ha aprovat per unaniminat el nomenament de Duró com a figura del bander del comú. A més, s'han designat els deseners i manadors dels diferents quarts. En aquest sentit, pel que fa al Quart de Baix, estarà conformat per Miquel Castelló; el Quart de Dalt per Marc Malea; el d'Aixirivall per Josep Torné i Jordi Fité; el d'Auvinyà per Antoni Font i Ricard Vicens; el de Bixessarri per Jordi Carboné i Maria Isabel Aguilar; el de Fontaneda per Jordi Sancho i Andrea Besolí, i el Quart de Nagol per Mireia Martí i Èrica Baron.