Canals prepara la ministerial de turisme amb homòlegs iberoamericans

La ministra de Turisme, Verònica Canals, s'ha trobat aquest dimecres, en el marc de la fira de turisme Fitur, amb els seus homòlegs a Espanya, Portugal, Mèxic, Paraguai, Xile i l'Argentina, per tal de preparar la reunió ministerial que se celebrarà el pròxim mes de març, dins del calendari d'esdeveniments de la Cimera Iberoamericana que acull Andorra el 2020.

Així, Canals, acompanyada de l'ambaixador d'Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, s'ha trobat amb la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme d'Espanya, María Reyes Maroto, amb la qual ha tractat la reunió de ministres de Turisme Iberoamericans que es farà a Andorra els dies 9 i 10 de març del 2020. En la reunió s'ha parlat del projecte d'estratègia iberoamericana de turisme i desenvolupament sostenible que s'ha de redactar conjuntament entre la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), l'Organització Mundial del Turisme (OMT), així com alguns dels ministres de la Comunitat Iberoamericana, incloent-hi Andorra. Per tal d’apropar posicions i consensuar el contingut de l'estratègia, algunes delegacions es reuniran a Huelva, els pròxims 27 i 28 de gener.

Les dues ministres han parlat també de la celebració a Andorra, els dies 11 i 12 de març del 2020, de l' 11 Congrés mundial de turisme de neu i de muntanya. En particular, la ministra Canals ha convidat la ministra Maroto a assistir al congrés i a intervenir per compartir experiències relatives al turisme i desenvolupament rural en zones de muntanya. Ambdues ministres han celebrat la bona cooperació entre els dos països i han acordat impulsar noves accions en l'àmbit del turisme.

Verònica Canals també ha abordat els continguts a tractar a la ministerial de la Cimera Iberoamericana amb la secretària d'Estat de Turisme de Portugal, Rita Baptista Marques, amb la qual també han abordat aspectes de cooperació bilateral per impulsar l'oferta turística entre ambdós territoris. En aquest sentit, Canals ha mostrat la seva satisfacció pel fet que molts turistes portuguesos escullin Andorra com a destinació d'esquí i han valorat accions per donar a conèixer l'oferta d'estiu del Principat.

Canals també s'ha trobat amb la ministra de Turisme de Paraguai, Sofia Montiel, i amb el ministre de Turisme de Mèxic, Miguel Torruco. També es preveu que es trobi amb el ministre de Turisme i Esports de l'Argentina, Matías Lammens, i la subsecretària de Turisme de Xile, Mònica Zalaquett Said. Amb tots ells ha plantejat la voluntat d'Andorra de treballar en el turisme sostenible i la innovació lligada a l'agenda 2030 dels ODS.

La ministra de Turisme s'ha desplaçat a Madrid, acompanyada del director de Turisme, Sergi Nadal, i del gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, per assistir a la fira de Turisme Fitur, que se celebra del 22 al 26 de gener del 2020, i presentar l'oferta turística que Andorra exhibeix en aquest certament internacional. La delegació andorrana ha participat en la recepció oficial de Fitur, amb la presència del president de Fitur/Ifema i del secretari general de l'OMT.