Canillo desestima invertir en el túnel d’Envalira per tenir poc poder de decisió

Canillo desestima la proposta de participació en l'accionariat del Túnel d'Envalira SA. El principal motiu, segons ha explicat el cònsol major de la parròquia, Francesc Camp, és el poc poder de decisió que tindria el comú amb el 20% de les accions, ja que tal com ha explicat, amb els diferents socis es crearia un hòlding el qual seria el soci únic i l'encarregat de prendre les decisions. "Aquest 20% era interessant si les decisions es prenguessin des de la societat Túnel d'Envalira SA", però el fet de crear-se aquesta societat "dilueix molt" la capacitat de decisió del comú. "Els mecanismes de decisió els tindria en potestat l'empresa que gestiona el túnel i no nosaltres", ha declarat Camp, qui ha afegit que per molt que tinguessin el 20% de les accions, "les decisions dependran de la gestora".

La proposta d'obtenir accions es va oferir al comú a finals del 2019 amb l' anterior mandat, i se li van proposar el 20% de les accions, el que representa una inversió per part del comú de 3,5 milions. El fet que hi hagués eleccions, va provocar que no hi hagués temps de prendre una decisió. En aquest sentit, el cònsol major ha afirmat que porten des del primer dia que van entrar a governar el comú, estudiant i analitzant la documentació. "La resta d'inversors ja havien signat" i això ha provocat que hagin hagut de prendre aquesta decisió el més ràpid possible. A més, el fet que "descartéssim la proposta ha provocat que ho comuniquéssim com més aviat millor perquè puguin trobar algun altre inversor", ha indicat Camp, qui ha comentat que és coneixedor d'altres inversors privats interessats.

D'altra banda, Camp ha assegurat que invertir aquests 3,5 milions d'euros incrementaria el deute del comú només començar la legislatura, i també en la tresoreria del primer any. A banda, ha indicat que hi ha altres inversions que el comú també té pensat fer durant els quatre anys.

Tot i així, després d'haver analitzat profundament la documentació en tots els àmbits, Camp ha destacat que tant per la part legal com per rèdit econòmic que se li podia treure, era perfectament viable. "El rèdit financer seria a llarg termini", ja que encara resten 26 anys de la concessió del Govern. "Un cop analitzades, tant les inversions com la projecció d'ingressos que es té", el cònsol major ha manifestat que la proposta és bona i interessant pel comú. En aquest aspecte, Camp ha indicat que el comú, al no ser una entitat privada, no ha de pensar amb el rendiment econòmic sinó amb el rendiment que pot tenir per la parròquia i per la ciutadania. També ha admès que el túnel d'Envalira és una de les principals portes de Canillo, però finalment ha declarat que els punts en contra pensaven que els punts a favor.

Sobre els desavantatges de no entrar, el cònsol major ha manifestat que són molt pocs, ja que tot i no ser dins de l'accionariat, estan convençuts de què l'empresa gestora ho farà bé, de forma professional i òptima. A més, ha afegit que tot i no formar-hi part, les propostes de la gestora no són molt diferents de les que farien si ells en formessin part.

Quant a l' oposició i la ciutadania, Camp ha declarat que ho han entès i ha explicat que les xerrades que han tingut amb part dels ciutadans els ha refermat la decisió perquè tampoc ho veien clar. També ha indicat que un altre dels punts que els ha fet decantar amb la decisió ha estat la preocupació que ha mostrat el comú d'Encamp. "Som veïns amb una bona relació i al dir que no, fa que la puguem mantenir". Finalment, ha indicat que el proper contracte a solucionar és el del palau de Gel. "Aquesta decisió ens ha retardat molt i en les properes setmanes ens hi posarem".