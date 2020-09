Canvis a la Massana per agilitzar els tràmits dels ajuts socials

El comú de la Massana ha aprovat el nou reglament d’ ajuts socials, amb l’objectiu d’adaptar-se als canvis socials i cobrir millor les necessitats dels ciutadans. Com ha explicat la consellera de l’àrea Social, Francesca Guerrero, “amb els nous canvis pretenem agilitzar els tràmits i donar resposta a les diferents problemàtiques socials”. Un dels nous punts és la gratuïtat del certificat de fe de vida per a les persones majors de 65 anys. De fet, aquest col·lectiu és el que més sol.licituds fa d’aquest document. Un altra novetat és que tot i que per accedir als ajuts cal un any de residència a la parròquia, a partir d’ara es valoraran els casos excepcionals. “De fet, això ho hem estat aplicant en casos puntuals ja que no podem deixar sense ajuda ningú que ho necessiti però estava pendent de regularitzar-ho”, afirma la consellera.



Finalment, en el cas que la persona o família estigui en seguiment d’un treballador social del país no haurà d’adjuntar la documentació per demanar un ajut sinó que n’hi haurà prou amb l’informe del tècnic d’atenció social.



Guerrero ha remarcat que aquestes mesures ja s’estaven treballant abans de la pandèmia, ja que ja s’havien detectat casos de persones que requerien ajuda.



Durant la roda de premsa posterior a la sessió, la cònsol major, Olga Molné, ha valorat molt positivament la campanya de promoció comercial ' El comerç de la Massana s’ho val' ja que a hores d’ara ja s’han repartit més de la meitat dels vals de descompte, és a dir, més de 25.000 euros. Segons Molné, “la campanya està servint per dinamitzar el sector comercial de la parròquia i estudiarem la conveniència de tirar endavant altres accions en funció de com evolucioni la situació”. Justament, per poder fer una bona avaluació de les dades calia regularitzar els fitxers de dades personals del comú de la Massana, una proposta que s’ha aprovat a la sessió celebrada aquest dimecres. A banda del fitxer de dades de campanyes comercials també s’ha regularitzat el fitxer de dades relatives a la declaració responsable per a les activitats extraescolars i el de dades d’enregistrament de les càmeres de vigilància.



El consell de comú també ha aprovat un crèdit extraordinari d’ un milió d’euros, que serà aportat al Govern amb l’objectiu de participar en el finançament del cost de les mesures excepcionals i urgents per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19. Aquest crèdit es finançarà a través de la Tresoreria i, per tant, no generarà endeutament.



D’altra banda, el conseller de Finances, Jordi Areny, ha presentat la liquidació del pressupost del primer semestre, que ha qualificat d’atípica, a causa de la situació generada pel coronavirus, amb una aturada de dos mesos. El resultat ha estat d’un superàvit de 2,1 milions d’euros. L’execució del pressupost de despeses ha estat de 4,5 milions d’euros (un 31% del previst) mentre que el pressupost d’ingressos ha estat de set milions (un 44% del pressupostat). El conseller ha remarcat l’augment del capítol d’ingressos i la disminució de la partida de despeses, remarcant que alguns projectes s’han hagut de retardar i per això no queden reflectits encara en el capítol d’inversions.



Durant el consell s’han aprovat diversos suplements de crèdit per fer front a projectes que disposaven d’una partida insuficient. En tots els casos el suplement es finançarà a través de crèdits disponibles a altres partides.



Durant la sessió d’avui han jurat el seu càrrec el desener de Sispony, Xavier Aymà, i el desener de la Massana, Daniel Armengol.