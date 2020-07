Catalunya se la juga els propers 10 dies

"Dependrà del que fem els propers deu dies que tornem a la situació de febrer i març. Jo prendré les decisions que calguin sense que em tremoli el pols. No em doblegarà cap pressió o lobi si els experts ens ho recomanen, per dures que siguin les mesures, però cal que la consciència col·lectiva sigui prou poderosa", ha advertit aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha comparegut en roda de premsa acompanyat del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, per informar sobre l'evolució de la pandèmia de covid-19 a Catalunya.

El missatge del president català ha estat clar: " No em resigno: no vull tenir 7.000 morts a sobre la taula. No vull". Per això, e l cap del Govern ha anunciat que assumirà qualsevol responsabilitat que es derivi de les mesures que l'executiu pugui anunciar durant els propers dies per evitar la propagació del virus, especialment als llocs amb rebrots greus –l'àrea metropolitana de Barcelona, el Segrià, Vilafant i Figueres–, així com en aquells indrets on s'han declarat brots, ara per ara controlats. Entre aquestes decisions, per exemple, hi ha l'allargada ombra del confinament i les greus conseqüències econòmiques que ha suposat per a sectors com ara el cultural.

El president de la Generalitat ha fet una crida a la població perquè pensi col·lectivament i sigui conscient del moment que viu Catalunya. "No faria una compareixença com aquesta ni un clam com aquest si la situació no fos crítica i l'evolució de les dades no fos preocupant. Som a l'avantsala del març, quan va caldre prendre la decisió de confinar tota la població", ha sentenciat Torra. En aquest sentit, ha fet una "crida a l'esforç col·lectiu" i ha demanat responsabilitat" a la població per evitar retrocedir i "prendre mesures que no desitgem". "Ara més que mai és l'hora de les dades i les anàlisis, no dels temors sense fonaments", ha afirmat Torra.

El cap del Govern ha dit "comprendre" que els ciutadans vulguin gaudir de les vacances, però ha demanat restringir la mobilitat i minimitzar les interaccions socials. En aquesta compareixença, ha ressaltat, ha volgut "aixecar la bandera vermella d'alerta" perquè la població sigui conscient de l'evolució crítica de la pandèmia al país. També ha destacat que Catalunya està aplicant totes les mesures "necessàries" i seguint les recomanacions internacionals per contenir el virus si bé, malauradament com a "altres parts d'Europa", se n'han registrat "rebrots ocasionals" en àrees com Barcelona i l'àrea metropolitana.

És en aquetes àrees de risc que Torra ha assegurat que s'estan prenent tot els "passos necessaris" i que la situació està sent "monitoritzada de prop". De fet, el president ha aprofitat la roda de premsa per llançar un missatge en anglès al món en clau turística i dir que Catalunya és un destí turístic "responsable" i que està "preparada" per rebre visitants. "El sector turístic ha fet una feina excel·lent pel que fa a les mesures de seguretat i tenim un sistema sanitari robust, de primera i amb capacitat per reaccionar si és necessari", ha resumit el president.

Després que el Regne Unit hagi imposat una quarantena de 14 dies a tots els viatgers que provinguin de l'estat espanyol i que França hagi recomanat no viatjar a Catalunya, el cap del Govern ha assegurat que li consta que francesos i anglesos se senten "més segurs" a Catalunya que als seus respectius països "perquè aquí és obligatori l'ús de la mascareta". D estinacions "com la Costa Brava, la Costa Daurada, la Catalunya interior i els Pirineus no estan afectades" pels contagis de transmissió comunitària i s'hi pot viatjar "de forma segura", segons Torra.