Catorze temporers argentins tornaran al seu país diumenge

El ministre portaveu, Eric Jover, ha confirmat que aquest diumenge catorze temporers argentins que formen part d'un col·lectiu "sensible" (persones embarassades o amb alguna patologia) podran tornar al seu país. D'aquesta manera, i amb prudència ja que hi ha l'experiència d'altres viatges que van haver de ser anul·lats quan ja estaven previstos, Jover ha destacat que els vols estan " confirmats" i que el que farà el Govern serà facilitar la logística perquè aquestes persones puguin arribar a Madrid, des d'on sortiran els avions en direcció a l'Argentina. Pel que fa al retorn de la resta de temporers que es troben al país, el ministre ha manifestat que continuen "treballant de manera molt proactiva" però ha afegit que encara no hi ha determinacions, de moment, "prou sòlides".

D'altra banda, el ministre portaveu ha manifestat que aquest dissabte el cap de Govern, Xavier Espot, compareixerà a Andorra Televisió a les vuit del vespre per respondre els dubtes que plantegin els ciutadans. Les qüestions, ha remarcat Jover, es poden enviar al correu preguntes@govern.ad i identificar-se amb el nom, el cognom i el número de cens, un requisit que es demana només per verificar la identitat de la persona ja que, en el moment que es llegeixi, només es farà públic el nom i no el cens. Des de l'executiu es demana que les preguntes siguin genèriques i que no es plantegin, en la mesura del possible, "casuístiques particulars". Si es formulen diferents preguntes sobre un mateix tema, s'agruparan. Tal com ha manifestat Jover, Espot intentarà respondre la totalitat de les qüestions en el termini d'una hora que durarà el programa. En tot cas, ha afegit Jover, aquelles que no puguin ser respostes en directe ho seran telemàticament. "És un exercici de transparència", ha manifestat Jover, que es fa també per "apropar-se a la ciutadania".