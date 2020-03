Cau 16 punts la participació a les municipals franceses

La taxa de participació en les eleccions municipals que s'estan celebrant aquest diumenge a França ha caigut 16 punts a les 17 hores respecte a les anteriors eleccions per la inquietud dels ciutadans per les conseqüències del coronavirus. Fins a mitja tarda, tan sols un 38,77 del cens havia anat a votar respecte al 54,72% que ho havia fet a la mateixa hora l'any 2014, segons dades del ministeri de l'Interior francès.

Algunes projeccions estimen que, en acabar la jornada, la participació no superarà el 50%, que esdevindria la més baixa de la història en aquests comicis. Aquesta baixada del nombre de votants s'ha produït després que el govern anunciés un important paquet de mesures per frenar l'expansió del coronavirus al país. Més concretament, va anunciar el tancament de qualsevol establiment públic 'no essencial'. L'executiu ha reiterat al llarg dels darrers dies que el comitè científic que assessora el president, Emmanuel Macron, assegura que anar a votar no suposa cap risc suplementari al d'anar al supermercat o anar a comprar el pa.

Macron, després de votar a la localitat de Le Touquet, ha indicat que els francesos poden continuar anant a fer la compra i sortir a prendre l'aire. "Per aquest motiu era legítim que es pogués sortir a votar prenent les degudes precaucions". D'altra banda, alguns presidents regionals van demanar l'ajornament de les eleccions perquè el resultat perdia credibilitat, alhora que molts ciutadans també ho van demanar a través de les xarxes socials mitjançant l'etiqueta #jeniraipasvoter (no aniré a votar).