Cinca, del Govern al consell d'administració de la CASS

L'exministre de Finances, Jordi Cinca, ha estat nomenat com a nou membre del consell d'administració de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social ( CASS). Juntament amb ell, l'executiu també ha nomenat Susanna Arasanz i Albert Font. Així doncs, tots tres substituiran Josep Delgado, Vladimir Fernàndez i Joan Miquel Rascagneres. El ministre portaveu, Eric Jover, ha mostrat el seu convenciment perquè "les persones que hem agafat continuaran amb la bona tasca feta en un moment molt important per la CASS", ja que, a partir d'ara, els nous membres hauran de treballar conjuntament amb el Govern i el Consell General per intentar consensuar un pacte d'Estat sobre les jubilacions. Aquestes tres nomenaments, a més, treballaran amb Carla Guerrero, que es manté en el càrrec.

Jover ha defensat la decisió argumentant que les persones escollides tenen perfils ben diferenciats. D'una banda, dos d'ells venen del món de l'economia, un fet que contribuirà a "reforçar la vessant de gestió d'aquesta institució" i, d'altra banda, els altres dos han treballat al món sanitari i seran "especialment sensibles als elements associats a la sanitat i la qualitat de vida que se'n desprèn".

Els nous membres entraran al càrrec a partir del pròxim 30 de gener. En un primer moment actuaran com a vocals i, en pròximes reunions, s'haurà de decidir qui ocuparà el càrrec de president de la CASS i també es definirà qui presidirà la comissió gestora del fons de reserva de la jubilació.

Noves incorporacions al centre penitenciari

Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha informat del nomenament de set nou agents penitenciaris després que hagi finalitzat el període de prova. Els set agents, tots ells homes, van ser nomenats com a funcionaris en període de formació en els edictes dels dies 10 de gener i 28 de febrer de l'any passat i es van formar del 12 de març al 26 d'octubre. Un cop passats aquests processos de manera satisfactòria, es va iniciar el període final de prova entre el 28 de novembre del 2018 i el 27 de novembre del 2019.

Rossell ha posat en relleu que amb aquestes incorporacions el centre penitenciari compta amb 58 agents, però ha declarat que hi ha departaments en els quals hi manca personal. Davant del fet que tots els nous agents siguin homes, el ministre ha aclarit que en feines com aquesta és el gènere masculí qui mostra un major interès però, tot i això, ha manifestat que "de cap manera exclou a les dones".

Ferran Teixidó, nou director dels banders

El Govern també ha nomenat Ferran Teixidó com a nou director del Cos dels Banders. Assumirà el càrrec un cop s'hagi publicat el seu nomenament en el BOPA. A petició de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, Teixidó substitueix Miquel Rossell, que ha passat a ocupar el càrrec de director de circulació al comú d'Andorra la Vella. Teixidó destaca per la llarga trajectòria en el Cos de Banders. El setembre del 2000 va entrar a formar-ne part i, en el 2012, va ser designat cap d'unitat. Així doncs, el nou cap de banders ha format part de la brigada cinòfila dels gossos de recerca del cos i també s'ha centrat en tasques de neu.

Selecció d'un nou notari

D’altra banda, el consell de ministres ha aprovat la convocatòria del procés de selecció, mitjançant un concurs d’oposició, d’un nou notari. Pel que fa a la presentació de candidatures per ocupar la nova plaça, s’ha destacat que el termini finalitza el 15 de maig del 2020. Prèviament, el candidat haurà de cumplir tot un seguit de requisits, entre ells, tenir la nacionalitat andorrana, estar en plena possessió dels drets civils i polítics, no estar condemnat per delictes dolosos o imprudents i estar en possessió com a mínim d’un títol de nivell quatre del marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior en l’àmbit del dret.