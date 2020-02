Rosa Gili: "He arribat a una institució que porta uns anys de retard"

El 15 de desembre passat, per deu vots de diferència, la socialdemòcrata Rosa Gili va trencar l'hegemonia de Demòcrates al comú d'Escaldes-Engordany i va aconseguir repetir victòria, després de la que va aconseguir a les eleccions nacionals de l'abril del 2019. El dia 28 del mateix mes prenia possessió del càrrec de cònsol major. D'aquesta manera i finalitzat el mes de gener del 2020, Gili fa més de trenta dies que està al capdavant del comú escaldenc. Parlem amb ella, perquè ens expliqui quines idees té per la parròquia, sobretot pel que fa a l'habitatge, al comerç, als joves i a la cultura, els que varen ser els punts principals del seu programa electoral.

Un mes d'ençà que va sortir elegida. Ja està situada?

Mentiria si digués que ho tinc tot per la mà, però més situada que al principi, sí que estic. Crec que necessitarem encara una mica de temps per tenir les coses per la mà, ja que l'empresa és gran i hi ha molts temes.

Què és el que li ha sobtat més?

No és un tema de sobtat, és simplement que hi ha uns mecanismes de funcionament que els comencem a tenir clars i entendre com funciona això i com s'han d'anar abordant les coses. Però així i tot encara és molt prematur.

Una de les preocupacions que havia mostrat durant la campanya electoral era la relació entre treballadors del comú i el comú. Ara que està dins, com és aquesta relació?

Hi ha persones que ens han fet arribar que estan contentes del canvi, però encara no puc dir que he parlat amb tothom, ja que hem estat absorbits pel dia a dia. Però amb alguns sí que hem parlat, i ens arriba que han quedat sorpresos pel fet que ens interessem per la seva situació.

Però això significa que abans no es feia?

A nosaltres ens han arribat a dir que és la primera vegada en vint-i-cinc anys que el cònsol s'asseu amb els treballadors i els hi demana l'opinió.

"És la primera vegada en vint-i-cinc anys que el cònsol s'asseu amb els treballadors i els hi demana l'opinió"

Aquest era un dels punts que volien incidir en la campanya, no?

Sí. La nostra vocació és i serà la de parlar amb la gent, treballar plegats per així aconseguir fer una millor feina, perquè el ciutadà sigui el gran beneficiat. Si falten recursos, si cal formació, si hi ha mancances... això ens ha d'arribar per així posar-li solució. Si no parles amb la gent, no acabes de copsar quina és la situació real.

La percepció que tenia del comú d'Escaldes-Engordany quan estava al Consell General és la que té ara, que fa un mes que està dia a dia treballant-hi?

La impressió que tinc és que he arribat a una institució que porta uns anys de retard en el funcionament, amb els protocols, amb les instal·lacions i amb el sistema informàtic. És veritat que vinc del Consell, on els protocols estan tots ben establerts. Però aquí trobo a faltar més protocols, més normativa. Hi ha moments que em fa la impressió que es funciona més per inèrcia que no en relació al que convindria en el moment en el qual estem i per la legislació que hi ha.

Què vol dir amb això?

Doncs que hi ha temes que em trobo, en què no es té clar quines són les competències del comú i quines són les del Govern. I, de fet, és el que necessito veure clarament.

"No ens volem deixar endur per la inèrcia, hem vingut a fer les coses d'una altra manera"

I com ho podrà veure?

La setmana vinent tenim reunió de cònsols i serà el moment de parlar amb els altres a veure si tenen la mateixa percepció que jo. I també tinc la impressió que la relació amb el Govern, que semblava tan fantàstica amb uns comuns del mateix color polític, em sembla percebre que potser no és tan fantàstica com es deia.

En definitiva, tot el que està explicant és per buscar la millora de la qualitat de vida dels ciutadans escaldencs, o no?

Sí. El que no volem és deixar-nos emportar per una inèrcia i una manera de funcionar d'abans. Hem vingut a fer les coses d'una altra manera. Hi ha aspectes de funcionament que no estan clares. Sempre he pensat que quan les coses no estan clares es genera malestar i crec que cal ser clar perquè tothom ho tingui clar. Trobo a faltar rigor.

Durant la campanya va mostrar més preocupacions, com l'habitatge. Quines idees té?

Estem explorant diferents vies. Hi ha el llarg termini, el mitjà termini i el curt termini, però sempre dintre de les competències dels comuns i de les capacitats econòmiques que disposem. Entenem que és una problemàtica greu de país.

Què necessita Escaldes-Engordany?

El que necessitem és que tinguem habitatges amb preus més assequibles en relació al que guanyen les persones que treballen al país. Com que nosaltres no podem incidir en els sous ni amb les pensions, volem intentar tenir habitatges amb aquests preus més assequibles.

I com ho faran?

Hi ha diferents maneres. Es pot fer habitatge nou social, i això entenc que el comú ho pot fer, però cal buscar un terreny i construir. Això té un cost elevat. A dia d'avui no renunciem del tot però és costos i a llarg termini.

Hi ha alguna altra manera, no?

Sí. Una altra manera és veure el que està construït. Volem fer una llista d'habitatges que estiguin buits. Volem saber per què els propietaris no posen els pisos al mercat, quina problemàtica tenen. És un tema de quina manera poder tenir idees sobre aquesta informació però també volem fer un treball de prospecció i intentar visualitzar edificis que puguin estar buits. A partir d'aquí, ajudar.

Més propostes?

Volem fer una borsa d'habitatge i ens servirà per fer una mica de diagnosi. De moment volem posar en contacte l'oferta i la demanda, sense cap ànim d'intrusisme amb les agències immobiliàries. Crec que aquest aspecte ens donarà dades que crec que seran molt importants.

El plantejament del lloguer com a negoci, ho veu correcte?

No sé si és correcte o no, però crec que els propietaris han de tenir una mica de benefici encara que sigui per anar mantenint les seves propietats. El fet que hi hagi una especulació brutal amb l'habitatge, penso que no és bo. Crec que el que necessitem és una societat equilibrada on tothom hi pugui viure.

"Crec que no és bo que hi hagi una especulació brutal amb l'habitatge"

Però, segons quins preus, hi ha gent que no pot pagar-ho...

Quan ens trobem una capa de la societat que la necessitem perquè ens ajuden a fer funcionar l'economia i no poden viure, no sé què passarà.

Si vol governar per a tothom, ha de recordar que no es va cansar de repetir durant la campanya electoral que això no es podia permetre.

La veritat és que sí. No es pot permetre que perquè uns especulin els altres no puguin viure. Jo crec que haurem de vetllar per un equilibri entre totes les parts.

Després del que m'ha contestat és inevitable parlar de les torres...

Amb les construccions que el comú anterior ja va signar, poca cosa podem fer, perquè hi ha uns compromisos signats que cal respectar. Una altra cosa són les propostes que podem tenir sobre la taula. Aquí sí que podem veure de quines maneres el comú pot fer que les noves construccions puguin facilitar imports econòmics o ve en alguns casos, els propietaris han de donar béns, com poden ser aparcaments, però cal estudiar-ho concretament amb moltes variants.

La major part de la culpa dels preus desorbitats de l'habitatge ve produït per la mancança d'espai per fer-ne. Queden terrenys per construir a Escaldes-Engordany?

Crec que som la parròquia on ens queda menys espai. Veiem espais que queden lliures però després caldria veure si es pot construir, si podem portar tots els serveis. Aquest és un dels temes que volem estudiar bé, de cara a la revisió del pla urbanístic. Cal abordar-ho per anar aclarint què volem per així saber quines normes urbanístiques cal aplicar.

Respecte al comerç, no està massa diferenciada l'avinguda Carlemany de la resta?

Penso que en els darrers anys la política que s'ha fet des del comú d'Escaldes s'ha focalitzat cap a Vivand. A molta gent li ha agradat i estan contents però Escaldes-Engordany va més enllà d'aquesta zona. Hi ha molts ciutadans que senten aquesta situació de greuge.

Quina solució té?

Volem pensar més amb tothom i en global. Referent a la part alta d'Escaldes, hem constatat que ens costa una mica que els turistes i fins i tot la gent del país arribi allà. D'aquesta manera el que volem és que hi hagi atractius en aquesta part alta, i així hi farem anar a la gent.

"El que volem és que hi hagi atractius a la part alta per fer-hi venir la gent"

Quins atractius?

En aquesta part alta tenim la sort de tenir l'aigua termal. Crec que això s'ha de valorar i cal fer una actuació immediata sobre aquesta zona però ha d'anar acompanyada d'activitats culturals que expliquin el que representa l'aigua calenta per a Escaldes, cal donar valor a aquest fet diferenciador que tenim de país. Volem promocionar-ho molt, no només a Escaldes, sinó al país i fora de les nostres fronteres.

Però no faria competència a Caldea?

No, en absolut. Crec que això seria una cosa més rústica i de curiositat que una altra cosa. Rebre unes explicacions de com surt l'aigua calenta i posar el context històric, no deixaria de ser un nou al·licient per conèixer la parròquia i la zona alta.

Però la parròquia és molt gran...

Sí. Volem treballar el tema cultural a la zona alta, el pont d'Engordany i tota aquella zona, però tampoc ens podem oblidar d'altres zones.

Què vol dir?

Doncs que en altres zones cal treballar l'accessibilitat. Estem estudiant com i quan el transport públic pot pujar a zones com Fiter i Rosell, els Vilars, la Plana i Engolasters.

És a dir, bus comunal a Escaldes-Engordany?

És una de les propostes que volem implementar de manera immediata. Creiem que hi ha una mancança important i cal buscar la solució. Si en altres parròquies el tenen, perquè a Escaldes-Engordany no en podem tenir?

Vol dir que ja han parlat amb les companyies d'autobusos?

Estem primer reflexionant sobre el tema. Fa pocs dies que estem en el càrrec, però sí que puc dir que estem avaluant totes les opcions per executar-lo com més aviat millor.

"El que no volem és que s'obri un comerç i al cap de tres mesos s'hagi de tancar perquè ha estat un fiasco"

Tornem al comerç, com es pot dinamitzar la part alta?

El que volem és assessorar a totes aquelles persones que volen obrir un comerç i ajudar-los a veure quina necessitat pot tenir aquesta zona de la parròquia.

Però això significa que hauran de tenir controlats tots els comerços?

Bé, jo no diria tenir controlats. Simplement cal fer un mapa global dels tipus de comerços que tenim, per així assessorar a quina zona de la parròquia seria més beneficiós obrir un comerç. El que no ens agrada i no volem és que s'obri un comerç i al cap de tres mesos s'hagi de tancar perquè ha estat un fiasco.

Amb la societat que tenim en què cada vegada és més difícil poder portar a terme la conciliació familiar, ja que sovint els progenitors treballen fins tard, què passa amb els joves?

Les idees les volem construir amb ells. Crec que és molt important parlar amb ells i veure què és el que els hi agrada, i a partir d'aquí veure que és el que els hi podem proposar.

"Volem que els joves es relacionin, que tinguin espais on trobar-se; cal fer coses per socialitzar-los"

Quan parlava dels joves, quin era l'objectiu?

L'objectiu és treure'ls de casa. Però en compte, vull dir si estan enganxats al mòbil, la tauleta, els videojocs. Volem que es relacionin, que tinguin espais on trobar-se amb joves de les mateixes edats. Cal fer coses per socialitzar-los. Estem en una època de molt aïllament, d'egoisme, de poca solidaritat. Crec que ens ajudaria tenir millors valors.



Durant la darrera legislatura el comú ha fet una aposta important per la cultura. Els diferents cicles de música de l'estiu, el jazz, l'art, les visites teatralitzades a Engordany... el llistó el té molt alt?

S'han fet coses bones en l'aspecte cultural a la parròquia. Evidentment que sí. Totes aquelles activitats que són bones i als ciutadans d'Escaldes-Engordany els hi agraden, les mantindrem, clar que sí, però la idea ha de ser la de construir entre tots. Que no sigui només una activitat que consumeixes i marxes cap a casa. Volem fer partícips a la parròquia i sobretot volem donar oportunitats al gran talent que tenim a Escaldes i al país. La cultural ha de ser un element més de cohesió social.

"Mantindrem totes les activitats culturals que són bones i que agraden als ciutadans"

L'equip comunal que encapçala està preparant els pressupostos del 2020. Així em podrà respondre ràpidament: al 2020 hi haurà Turistes i banyistes?

Sí que n'hi haurà. Aquesta és la línia que ens agrada i volem. Donar a conèixer la història, en aquest cas, d'Engordany i un element tan característic com l'aigua termal.

I cicles de música a l'estiu?

No sé si serà el mateix format però sí. Puc dir clarament que hi haurà molta cultura perquè crec que és un element important perquè la gent surti al carrer, perquè convisquin. I en definitiva, el que volem és fer feliços a la gent. Que tinguin ganes de sortir de casa.