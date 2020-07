El Comú escaldenc crea un departament d’acció social que disposarà de 5 milions

El comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dijous a la tarda el marc pressupostari 2020-2023, que preveu una inversió de 25 milions d’euros en els pròxims quatre anys. Entre algunes de les accions que s’han avançat hi ha la creació d’un departament d’acció social que disposarà de 5 milions d’euros repartits a parts iguals entre el 2020 i el 2021, amb l’objectiu d’engegar mesures per fer front a les conseqüències de la crisi sanitària. La cònsol major, Rosa Gili, ha puntualitzat que “la posada en marxa d’aquest departament és una mesura que ja teníem al programa electoral, però cobra major sentit després de la Covid-19”. D’altres projectes previstos i als quals el comú no renunciarà són la construcció de l’aparcament a la carretera de l’Obac, l’ampliació de la llar d’avis, la realització de separatives en diversos punts de la parròquia, millores en la casa comuna i la digitalització del sistema, “tot i que haurem de revisar els projectes inicials per adaptar-los a la situació en què es trobin els pressupostos”, ha assenyalat Gili. També es vol fomentar la mobilitat sostenible amb la generació del bus parroquial.

L’encarregat de detallar les intencions dels pressupostos ha estat el cònsol menor i conseller de Finances, Joaquim Dolsa, advertint que “la situació del país és molt canviant degut a la pandèmia i tenim bastant clar que aquest marc pressupostari haurà de ser més revisable que mai; l’haurem d’estar avaluant contínuament segons les dades que ens arribin de recessió o de recuperació”. Dolsa preveu una reducció de cinc milions d’euros en els ingressos d’aquest 2020, “perquè no compten amb la majoria d’ingressos de tiquets d’aparcament que teníem en condicions normals, per taxes comercials o per llicències de construcció”. El cònsol menor ha admès que “si cal, ens endeutarem, però d’una manera controlada perquè si el moment ho requereix, hem d’estar al costat dels nostres ciutadans. Farem el que faci falta perquè la màquina no s’aturi, fins i tot quan la inversió privada no pugui seguir el ritme”. El comú té la intenció de presentar pressupost concret del 2020 d’aquí a dues setmanes i no descarta que, degut a la pandèmia, acabi sent deficitari.

D’altra banda, el comú també ha donat el vistiplau a una retallada del 10% en els salaris dels consellers comunals i de tots els càrrecs de lliure designació del comú. La reducció suposarà un estalvi de 30.000 euros els pròxims set mesos. “Aquests últims no estarien obligats si haguéssim seguit els mateixos paràmetres del Govern, però és un gest més de solidaritat cap als ciutadans i es farà efectiu a partir d’aquest mes”, ha afirmat Gili. També s’ha aprovat la donació d’un milió d’euros al fons de solidaritat del Govern, una xifra que és prou raonable, segons ha dit la cònsol, “tenint en compte que al comú no li sobren els diners i pensant en les moltes inversions que es volen fer a la parròquia. Tenim la voluntat d’ajudar la gent, però d’una altra manera perquè el nostre compromís és amb les persones, no cap a un partit polític”.

Per la seva banda, els consellers de l’oposició, Miquel Aleix i Núria Barquín, han declarat que consideren la xifra d’un milió d’euros i la retallada salarial “insuficient” i han assegurat que ells haurien donat molt més al Govern i fins i tot “hauria donat tot el sou”, ha remarcat Aleix. Barquín ha volgut explicar que el percentatge de rebaixa dels salaris “l’hem sabut aquest matí, mai ens han demanat l’opinió i volem expressar que a vegades troben manca de comunicació amb l’executiu, malgrat ser conscient que les decisions sempre les tindrà la majoria”.