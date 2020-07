El Comú escaldenc reserva 3ME per a una "inversió estratègica"

El comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquest divendres el pressupost per al 2020. Es tracta, tal com ha comentat el cònsol menor i conseller de Finances, Joaquim Dolsa, d’un pressupost “sense comparació” a d'altres anteriors i que està òbviament molt marcat per la crisi de la Covid-19. A més, ha deixat clar que contempla noves partides per a polítiques públiques de reactivació econòmica i que recull la creació del departament d’Acció Social i també els 2,5 milions del fons Covid. Les inversions estan previstes en 6,5 milions i entre les quals la més important, de tres milions d’euros, per a una “inversió estratègica” que no s’ha volgut avançar ja que s’està en negociacions.

“Sis milions per a inversions és un pressupost important, cal pensar que l’any passat el pressupost d’inversió era de nou milions però el liquidat no va arribar ni al 50%”, ha defensat Dolsa davant les crítiques de l’oposició que en aquest pressupost no hi haguessin “projectes emblemàtics” que des de Demòcrates defensen com l’aparcament a la part alta, una infraestructura que tal com l’ha qualificat Miquel Aleix és “necessària, útil i indispensable” i que creuen que es pot dur a terme de manera immediata sense endeutar la corporació. A més, els consellers de la minoria també han lamentat que la separativa d’aigües de Fiter i Rossell no es faci aquest any i també han destacat el fet que es destini una partida per a ajudes a les famílies de 2,5 milions “sense cap fonament”, ha destacat Vilanova, ja que no hi ha els reglaments per regular-les.

Des de la majoria s’ha defensat que no es descarta l’aparcament de la part alta i que el que volen és analitzar més abastament el conveni ja que hi ha “algun punt que ens trontolla”, ha destacat Dolsa, afegint que per exemple no veuen clar que es fixi que els propietaris puguin recuperar el terreny en l’estat en què es trobi si no es compleixen els terminis per a la construcció. "Hem de ser especialment curosos", ha dit. Ha incidit, però, que des de la majoria es considera aquest projecte igualment “estratègic” i que la voluntat és que es materialitzi. Pel que fa a la separativa de Fiter i Rossell, el cònsol menor ha manifestat que no podien començar a fer les obres fins que no es tingués el pressupost i ha afegit que de cara a l’any que ve es vol fer les fases dos i tres, és a dir, el tram que va des d’Andbank als Vilars i ha emfasitzat que pensen fer un “esforç important” durant aquest mandat en la separativa.



Quant a les ajudes, ha recordat que un milió serà per al fons del Govern i que hi ha el compromís de l’executiu que aquests diners es destinaran a pagar les suspensions temporals dels contractes laborals i les reduccions de jornades laborals i les ajudes als autònoms i que per tant aniran a la CASS. En aquest sentit, Gili ha manifestat que la voluntat és que aquests diners “reverteixin directament en els ciutadans i no que siguin per pagar, per exemple, la Cimera Iberoamericana” i ha defensat que aquesta partida d’un milió és una xifra important. Ha volgut recordar també que el Govern encara deu als comuns les transferències del 2017, una partida que per a Escaldes-Engordany suposa entre un milió i un milió i mig d’euros. Precisament sobre la donació del milió d’euros per al Govern, cal destacar que des de l’oposició han reiterat que ells haguessin “donat més”.

Quant a les ajudes que donarà directament el comú, el cònsol menor ha defensat que el que es vol és que aquesta partida s’esgoti i la consellera de Gent Gran, Infància i Recursos Humans, Magda Mata, ha detallat que es treballa perquè el reglament que les fixi sigui “equitatiu i rigorós”. Sobre la donació del milió d’euros per al Govern, cal destacar que des de l’oposició han reiterat que ells haguessin “donat més”.

Un milió per a la Creu Blanca

Entrant al detall de les inversions, cal destacar que a banda dels tres milions destinats al projecte estratègic abans esmentat, també hi ha un milió d’euros per a la impermeabilització de la plaça de la Creu Blanca; 300.000 euros per a les millores de les instal·lacions de casa comuna; 200.000 euros per a l’ampliació del cementiri de la Plana o 250.000 euros que aniran a l’embelliment del passeig del riu, entre d’altres. Les despeses de personal suposen 9,8 milions d’euros i les despeses corrents 7,3 milions. La previsió de la corporació és poder rebaixar l’endeutament en 2,8 milions i que, per tant, a finals d’any se situï en 11,2 milions.

Participació telemàtica

D’altra banda, cal destacar que hores abans que aquesta sessió de consell de comú comencés el conseller de l'oposició Jordi Vilanova ha fet una piulada en què ha criticat que no se l’hagi permès participar via Zoom, ja que aquest migdia tenia previst marxar de viatge. Qüestionat pels mitjans de comunicació, ha manifestat que “recriminava” l’actitud de la majoria ja que se li havia denegat aquesta possibilitat sense explicar el motiu exacte i ha afegit que la reflexió que calia fer era què hauria passat si ell, per exemple, hagués estat confinat. “Això vol dir que no hagués pogut participat”, manifestant que d’aquesta manera se li impedia participar en una sessió de comú representant a una part important de la ciutadania. Gili ha respost que Vilanova no havia presentat “una demanda concreta” que hagués pogut ser analitzada en junta i ha afegit que si hagués estat per una causa “de força major” s’hagués fet el possible per garantir aquesta participació però que “per anar a la platja” no s’havia considerat “convenient” i més tenint en compte que es tractava d’una sessió “molt important” ja que es debatia el pressupost.

Cal destacar, també, que durant la sessió de consell de comú dos agents de circulació que han superat el període de prova.