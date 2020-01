Concessió per a construir un mirador a Arcalís

El comú d'Ordino ha aprovat treure un plec de bases per a un concurs de concessió d'uns terrenys, que es troben al límit de la concessió de l'estació d'esquí d'Arcalís, per tal de construir-hi un mirador. La concessió dels terrenys és de quinze anys i serien prorrogables de cinc en cinc anys. En aquest sentit, Josep Àngel Mortés, cònsol major de la parròquia, ha indicat que aquesta concessió permetrà la construcció d'un element més per tal de dinamitzar la parròquia. "Un dels punts importants que portàvem en el nostre programa era que un cop assentades les bases, aquests quatre anys volíem dinamitzar la parròquia", ha dit. La inversió del mirador la faria un privat, segons ha comentat Mortés durant la sessió de consell de comú, i ha manifestat que la intenció de l'actual majoria és facilitar al màxim, que es puguin fer inversions privades que aportin un valor afegit a la parròquia, "d'aquí aquesta concessió per tirar endavant el mirador".

També ha indicat que si han llençat el concurs, és perquè Secnoa n'està interessat en la construcció, ja que el terreny es troba al límit de la concessió que ja tenen per l'estació d'esquí, i s'hi accediria principalment per telecabina. "Si algú pot estar el màxim d'interessat o pot oferir un millor servei per aquest tipus de mirador és Secnoa", ha indicat el cònsol major. En aquesta línia, Enric Dolsa, conseller de l'oposició X'Ordino, ha manifestat que és "un edicte teledirigit a la gent que explota Secnoa". Tot i així, ha indicat que durant la campanya el seu partit va poder observar el projecte i el van veure molt bé, ja que serà "d'un gran interès turístic per la vall d'Ordino". D'altra banda, l'altra consellera de l'oposició, Sandra Tudó de MovemOrdino, també s'ha mostrat molt a favor de l'estructura. Segons ha manifestat la majoria, en un principi es preveu que el mirador sigui gratuït perquè ja es pagaria el telecabina, però en el cas que sigui de pagament, el comú rebria un 5% dels ingressos.

Durant la sessió de consell, en la qual s'han ratificat i aprovat les propostes de les actes de les juntes de govern del dia 13 i 20 de gener, Tudó ha demanat les hores i els dies de vacances del personal del comú, ja que hi ha treballadors que han acumulat 118 hores extres al llarg del 2019. En aquest aspecte, Mortés ha declarat que són hores que el personal del comú ha fet perquè s'han realitzat activitats o altres accions fora del seu horari laboral, i per tant han de tenir una recompensa o com a mínim, recuperar les hores.

Al llarg de tota la sessió, Dolsa ha demanat aclariments d'informació sobre les actes, com per exemple el percentatge que se'n duria el comú, en cas que el mirador fos de pagament, o el preu d'unes gorres de 'merchandising' del comú. Sobre aquest tipus d'oposició, Tudó ha declarat que en alguns temes, Dolsa "parla per parlar" i no busca les solucions més escaients. "Penso que hi ha punts que sí que s'han de tractar en el consell i d'altres que ho fa per fer una mica la pantomima". Tot i així, ha indicat que en alguns punts com per exemple en l'ordre o en l'aprovació de les actes una per una, sí que està d'acord amb Dolsa. A banda, l'oposició ha tornat a reclamar que no sempre reben amb prou antelació la informació per poder-la tractar de forma més detallada.

Finalment, Dolsa ha parlat sobre la idea de crear un partit nacional i ha manifestat que ell sempre ha estat involucrat en la política nacional i que en aquest moment amb una colla d'amics, com a mínim, han cregut convenient parlar-ne.

Proves de la Font Blanca i trofeu Borrufa

Un dels altres temes tractats durant la sessió ha estat la pèrdua de la prova de la Font Blanca que enguany s'ha disputat al Comapedrosa. En aquest sentit, Mortés ha defensat que ha estat decisió de la federació internacional de muntanyisme per tal de poder apropar el públic i tenir un centre neuràlgic de fàcil accés com és la Massana. "No hi ha hagut en cap moment la voluntat que marxés una prova internacional d'Ordino", ha manifestat el cònsol major, qui ha conclòs que no hi han pogut fer més.

En aquest punt, Dolsa ha manifestat no creure's les explicacions de Mortés, ja que ha explicat que ell té una altra informació. "A mi m'arriba que s'han posat el màxim d'impediments possibles perquè no es pogués fer a Ordino". També ha afegit que la Massana s'hi ha posat bé i tenen el punt a favor del telecabina. "Penso que és una gran pèrdua a nivell turístic" perquè "els establiments de la parròquia l'han trobat a faltar". A més, continuant amb proves esportives, Dolsa ha demanat a la majoria que no deixin perdre el trofeu Borrufa perquè no "es comenci a trossejar i hi hagi proves que vagin al Pas de la Casa o Grau Roig". Enguany, una de les proves del trofeu s'ha disputat a la pista d'esquí Canaro de Grandvalira perquè es disputava de nit i Arcalís no disposa de llum per a poder-se fer. En aquest aspecte, Dolsa ha demanat que només se celebrin fora d'Ordino proves que no es puguin disputir a la parròquia, i no per altres motius.