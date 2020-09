Consell, comuns, Govern i ciutadania reflexionaran plegats sobre la repercussió de la pandèmia al país

Representants de diverses formacions polítiques de tres institucions del país, dos del Govern –els ministres Jordi Torres i Víctor Filloy–, dos del Consell General –Roser Suñé i Susanna Vela– i dos del comuns –Jean Michel Rascagneres i Josep Majoral– han comparegut plegats aquest dimecres per anunciar la creació d’unes taules de debat i reflexió a propòsit de la situació creada per la Covid-19. Es tracta d’una resposta a la proposta d’un grup parlamentari per crear una comissió que reflexionés sobre la pandèmia.

“Són taules de reflexió i debat sobre el desenvolupament futur d’Andorra a causa de la situació sanitària”, ha explicat la síndica. Es desenvoluparan cinc temes: diversificació econòmica, transició energètica i canvi climàtic, relacions internacionals, administracions públiques, i salut i benestar. Hi haurà cinc taules on participaran actors de la societat civil i política. “Es tracta d’escoltar experts i després debatre entre nosaltres per arribar a unes conclusions que quedaran a disposició de les institucions”, ha dit Suñé.



Per fer encara més transversal el projecte, l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) serà qui s’ocupi de la secretaria tècnica, per idear i coordinar el funcionament de les taules de treball, que estaran formades per un moderador, convidats experts en la matèria, a més de consellers generals i de comú i de la societat civil.



El calendari de sessions anirà d’octubre a juny. “Ara s’està tancant la part estructural, les primeres taules haurien de començar a mitjan de novembre i tot dependrà del ritme amb el qual participin els experts”, ha explicat la síndica, erigida en portaveu del grup. “La idea és alimentar el coneixement. No estem fent un H23 paral·lel, es tracta que trobem experts que ens expliquin, per exemple, com es pot treballar de manera més eficient el benestar de la gent gran”, ha conclòs.