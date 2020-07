La situació al Consell Superior de Justícia neguiteja el Govern

La tensió al món de la justícia és més que evident. Un grup d'exdegans del Col·legi d'Advocats estudia cercar una posició comuna i demanar la dimissió en bloc del Consell Superior de la Justícia (CSJ). El volum de feina que s'acumula a la Batllia, la manca de personal i la recent renúncia al càrrec de la presidenta del Tribunal de Batlles, Laura Rodríguez, ha provocat que el cap de Govern, Xavier Espot, i el titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, s'hagin reunit amb membres del CSJ per traslladar, "des de la lleialtat institucional", la preocupació del Govern per la situació actual. Així ho ha assegurat Jover, afirmant que, aquest neguit, encara s'ha vist més agreujat per l'emergència sanitària, ja que "ens ha obligat a suspendre moltes activitats, com la judicial".

Amb tot, el ministre portaveu ha assegurat que el paper de l'executiu es limita a donar els recursos suficients perquè el CSJ pugui desenvolupar les seves activitats, per la qual cosa durant "els darrers exercicis hem fet modificacions legislatives per donar més facilitats", així com recursos materials i humans "perquè funcionin de manera adequada". Tot i això, segons Jover, l'acció de la justícia, l'organització i la gestió és quelcom que depèn del mateix CSJ.