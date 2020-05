El Consell Superior de la Justícia, d'acord amb la reducció salarial

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Funció Pública, Judit Pallarés, s’han reunit aquest dimarts al matí amb el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, i la vicepresidenta de l’ens Maika Torres per traslladar-los el contingut dels esborranys dels projectes de llei relacionats amb la reducció salarial dels càrrecs electes i també en matèria processal. Els dos projectes, que està treballant l’executiu, tenen com a prioritat pal·liar la situació generada per la Covid-19.

Més concretament, a la reunió el cap de Govern ha lliurat el projecte de llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electius i de lliure designació de les entitats públiques. En aquest sentit, Casadevall ha mostrat total predisposició per aplicar la reducció salarial als membres del CSJ, informen des del Govern.

D’altra banda, la reunió també ha servit per parlar del projecte de llei de mesures excepcionals i urgents en matèria processal i administrativa que el Govern entrarà a tràmit parlamentari amb caràcter d’urgència. Un dels principals objectius és habilitar el mes d’agost com a període laboral per tal d’agilitzar els processos. El president del CSJ també és partidari, juntament amb el Govern, que l’administració de la justícia no es tanqui a l’estiu.

A més, i de manera telemàtica, el cap de Govern també ha tramès els dos projectes de llei als membres del Tribunal Constitucional. Durant els pròxims dies els dos òrgans podran fer les aportacions que es considerin oportunes.