Costa es defensa atacant

Fa dies que cueja la polèmica per les dietes que rep el conseller general del grup Liberals d’Andorra, des que les va rebre al correu “per error” i les va difondre la consellera de TerceraVia, Carine Montaner. El Partit Socialdemòcrata, amb les ferides encara obertes pel canvi d’estratègia liberal després dels darrers comicis, ha aprofitat el ‘ cas Costa’ per carregar contra ‘els blaus’ pels emoluments que consideren “desproporcionats” que rep el seu president de grup. En una escalada de retrets que ha dut el PS a amenaçar amb demanar la dimissió del conseller encampadà.



Envoltat de la resta de consellers del seu partit, Ferran Costa ha celebrat una roda de premsa, aquest dimarts en seu parlamentària, on ha explicat que el grup liberal renuncia a tenir un conseller a jornada completa. El dirigent ha recordat que tots els grups de la Cambra tenen un conseller a jornada completa, i ha afegit que “ hi ha casos com el del PS que en tenen tres”.



El conseller liberal entén que “la motivació d’aquests atacs –per part socialdemòcrata- no pot respondre de cap manera a una preocupació real de la gestió de fons públics, ja que el seu grup té tres consellers a jornada completa”. El dirigent ha conclòs que els del PS “tenen amb escreix la despesa més elevada de tots els grups parlamentaris".



Des del grup parlamentari liberal han recordat que no han incomplert la regulació relativa a emoluments a percebre pels representants públics a la cambra legislativa, i s’han referit concretament al Reglament del Consell General. També han anunciat que la web del partit, liberals.ad, recollirà totes les retribucions que han rebut els consellers generals del grup des del 2015.