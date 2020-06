La Covid-19, present a la Codia, que aconsegueix reunir els 22 estats membres

Andorra acull aquest dijous la celebració de la 21a reunió de la conferència de directors iberoamericans de l'aigua (Codia), en format digital. Finalment els 22 països membres hi prenen part, un fet que lar directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, ha valorat molt positivament. En aquesta trobada, amb la qual la secretaria Pro Tempore reprèn el calendari de reunions preparatòries per a la Cimera de Caps d'Estat i de Govern, s'analitzen diversos aspectes relacionats amb l'assoliment de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 6, aigua neta i sanejament, i també es posarà sobre la taula la qüestió del coronavirus, que de fet ha obligat que aquesta trobada, prevista per al mes d'abril, se celebri de forma telemàtica.

Així, Ferrer ha manifestat que durant la reunió se celebren dos diàlegs tècnics, un sobre biodiversitat i l'altre sobre sanejament, i que d'aquests dos debats han de "sortir unes conclusions amb les quals s'elaborarà una declaració que s'elevarà" a la desena reunió de ministres de medi ambient iberoamericans, que Andorra acollirà el mes de setembre. La finalitat, ha manifestat Ferrer, és "desenvolupar una agenda mediambiental iberoamericana", amb la qual cosa, ha afegit, els participants en aquesta trobada estan "molt il·lusionats" amb el fet que les conclusions a què s'arribin puguin ser elevades a aquesta ministerial.

Durant el diàleg tècnic que es dedica al sanejament, Andorra mostrarà la seva experiència en el pla dut a terme en el període 1996-2020. "Exposarem on hem arribat", ha destacat Ferrer, afegint que els objectius que s'havia marcat el Principat era que les qualitats de l'aigua fossin "bones i excel·lents" en els diferents trams i es compartirà amb la resta de participants aquestes experiències.

I com no podia ser d'altra manera, també es posarà sobre la taula com "l'accés a l'aigua i al sanejament" és un element "important de prevenció i superació de les malalties" així com el fet que el manteniment dels ecosistemes i la diversitat "han de servir per ser més resistents i resilients envers les pandèmies".