La Covid estova la relació entre Govern i oposició

El debat sobre la orientació política del Govern s'ha reprès aquest dijous al matí amb la intervenció dels grups parlamentaris. Des de la majoria s'ha coincidit a aplaudir les propostes del Govern i el fet que es facin no només en el curt sinó també en el mitjà i llarg termini i també s'ha apel·lat a la unió per fer sortir al país de la situació actual, recordant que va ser, precisament, un "encert" que es fes un govern de coalició. Des de l'oposició, a grans trets, es recull aquesta crida a la unió i, de fet, s’han mostrat oberts a participar en els pactes d’Estat proposats. Qui més crític ha estat, però, amb el discurs d’Espot ha estat el president del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana, Josep Pintat, que ha destacat que no conté propostes a curt termini. Pel que fa al president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha inclòs en el seu discurs, protagonitzat pel to conciliador, diferents propostes.

Així, López ha mostrat la predisposició del grup parlamentari socialdemòcrata de treballar de manera conjunta amb el Govern per aportar solucions en un moment complicat com l’actual. En aquest sentit, ha manifestat que “en els propers mesos caldrà generar grans consensos i complicitats”. A banda dels pactes d’Estat que havia proposat Espot, López n’ha afegit dos que els socialdemòcrates proposen, un sobre l’habitatge i un altre sobre la justícia. En aquest sentit, sobre l’habitatge ha manifestat que cal garantir un accés a tothom tenint en compte que la crisi de la Covid-19 ha agreujat la situació de dificultat d’accés i, en aquest sentit, ha lamentat “que els resultats” proposats pel Govern no arribin. Pel que fa a la justícia, s’ha mostrat preocupat pel “col·lapse” que es viu en el món judicial.

En matèria social, des del PS s’ha avançat que es farà una proposta de resolució per instar una modificació de la llei de la seguretat social per assegurar un nivell d’ingressos equivalent al salari mínim per a les persones “que han treballat tota la vida” i també per a les persones amb invalidesa. També es proposarà ratificar 16 de les 19 disposicions de la Carta Social Europea i ratificar els convenis fonamentals i de governança de l’Organització Internacional del Treball, per poder-ne ser membre. En aquest sentit, ha rebutjat que l’argument sigui el treball que això pot suposar tenint en compte el que s’ha fet per integrar-se al Fons Monetari Internacional (FMI). López també ha parlat de la necessitat de regular el teletreball, de crear un fons de garantia salarial o la branca d’atur contributiva. Els drets de les dones amb la despenalització de l’avortament, i del col·lectiu LGTBI i dels discapacitats també han protagonitzat el discurs del president del grup parlamentari socialdemòcrata. A més, ha avançat que presentaran una altra proposta de resolució perquè s’impulsi un pla integral de dependència i atenció domiciliària.

Altra proposta que faran des del PS és l’aprovació del primer pla nacional d’inversions. Alhora, es mostren preocupats que les taxes finalistes que vol tirar endavant el Govern repercuteixin en els ciutadans en general mentre que d’altres reformes fiscals, com les relacionades amb les SICAV, podrien ser més efectives, al parer del PS.

En matèria de medi ambient, el president dels socialdemòcrates ha apel·lat a superar “contradiccions” i ha avançat una proposta de resolució perquè el transport públic sigui concebut “com a veritable servei públic”. També s’ha referit a la manca de propostes sobre el turisme de compres.

Terceravia

Al seu torn, Pintat s'ha mostrat decebut per un discurs del cap de Govern que creu que va ser "purament de balanç". En aquest sentit, ha lamentat que les propostes estiguin fetes a llarg termini, posant massa èmfasi en l'horitzó 2023, i ha assegurat, per tant, que va trobar a faltar propostes per al "futur immediat". També ha manifestat que "sols no ens en sortirem" d'aquesta crisi i ha demanat al cap de Govern si s'ha demanat ajuda a Brussel·les o al Fons Monetari Internacional. El president del grup parlamentari de Tercervia s'ha referit, a més, a la proposta de pactes d'Estat que va reiterar Espot al voltant de les pensions, Europa i la reforma sanitària. En el cas de les pensions, però, ha manifestat que cal "anar al fons" de la qüestió i pel que fa a Europa, ha destacat que el que pretén Terceravia és "assolir un acord polític". Pintat ha acabat la seva al·locució manifestant que els ha quedat clar que el Govern "s'ho vol fer tot sol" i creu que les paraules del cap de Govern al llarg de la crisi han estat un "mer brindis al sol". En aquest sentit, ha conclòs que "un projecte a base de programes electorals, d'un govern de coalició, potser no és prou garantia de futur en aquest entorn Covid".

Demòcrates

Des de la majoria, el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat, ha apel·lat a “la unitat política” i ha manifestat que el treball en equip ha ajudat a superar la primera onada de la pandèmia “amb èxit”. Ha manifestat que el full de ruta que ha dissenyat el Govern “és un exercici de reflexió que aporta serenor per avançar cap al futur” i “fixa bé el rumb” a seguir en els propers anys. En aquest sentit, ha manifestat que des del grup demòcrata se celebra que s’incloguin aspectes com la sostenibilitat mediambiental, la transparència, la digitalització i polítiques per a la dinamització econòmica. A més, creu que també dona resposta als problemes actuals de la ciutadania com són l’habitatge o les pensions més baixes. Precisament, en matèria d’habitatge ha anunciat que proposaran una resolució perquè hi hagi una “concertació” amb els comuns perquè aquests impulsin incentius per a la construcció d’habitatges de lloguer.

D'altra banda, el preisdent del grup parlamentari demòcrata ha manifestat que confien “en l’esperit de consens” i ha apel·lat l’oposició a sumar-se als pactes d’estat proposats per l’executiu.

Ensenyat s’ha mostrat satisfet que les propostes del Govern incloguin, per exemple, una zona franca que es veu com un element per a la millorar de la competitivitat i també que es continuï apostant, de manera paral·lela als nous sectors, pels tradicionals. També ha subratllat el “progrés lligat al medi ambient” que recull el full de ruta i l’aposta pel sector agrícola i ramader. A més, ha valorat que s’aposti per mantenir el marc fiscal i que es vulgui treballar en les taxes finalistes per les emissions de CO2 i la turística i també que el Govern hagi apostat per diversificar el deute. En definitiva, Ensenyat ha manifestat que cal “afrontar la realitat i el futur amb resposanbilitat però sense cap mena de por”.

Ciutadans Compromesos

El primer en intervenir aquest matí ha estat el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, que s'ha referit a la feina "molt difícil" que ha hagut d'afrontar el Govern durant la crisi sanitària i ha apel·lat a la necessitat de sumar esforços. En aquest sentit, ha destacat que el fet de fer un executiu de coalició "va ser un encert" i ha mostrat "la mà estesa" tant al Govern com a la resta de l'arc parlamentari i a la societat civil per "sortir de la greu situació" en què es troba el país. Naudi creu que tal com va reflectir el discurs del cap de Govern cal "canviar l'estructura del PIB" i captar nous sectors "per una major independència i riquesa". En aquest sentit, considera que els passos que s'estan fent van en la bona línia per aconseguir aquest objectiu i ha destacat que el marc fiscal i la seguretat són dues de les fortaleses que té el país. I en la línia d'aquesta diversificació ha assenyalat que "el parc tecnològic i la zona franca s'han d'aplaudir", fent esment d'aquesta manera a dos dels projectes als quals es va referir el cap de Govern el dimecres en el seu discurs.

Naudi també ha proposat la creació d'un fons sobirà que s'hauria de nodrir amb les aportacions de noves taxes que el cap de Govern va assenyalar i ha apel·lat a "potenciar" la figura de les concessions.

Liberals

En el mateix sentit que Naudi, el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha destacat que el Govern de coalició ha portat "estabilitat" i ha emfasitzat que del discurs del cap de Govern se'n desprèn la voluntat d'estendre un acord a la resta de l'hemicicle i una "amplitud de mires", ja que preveu accions no només per a l'any vinent sinó també a més llarg termini. També ha destacat que s'ha fet una "bona gestió" de la crisi i ha encoratjat a seguir la feina amb els projectes que va exposar per als més febles. Precisament, Costa s'ha referit a la llei de mesures urgents que, segons ha posat en relleu, "afavoreix la cohesió social" i "millora la qualitat de vida de les persones"; d'aquesta manera creu que aquest text ja pal·liarà algunes de les problemàtiques en matèria d'habitatge i també donarà resposta a aquelles persones amb les pensions més baixes.

El president dels liberals ha celebrat que el discurs d'Espot hagi inclòs la voluntat de desestacionalitzar l'oferta turística, la digitalització, l'aposta per nous sectors i que s'impulsi ser reserva de la biosfera ja que "donarà un estatus que cap altre país té". En matèria de sostenibilitat també ha "celebrat" que es vulgui impulsar el transport públic, la qual cosa, ha dit, és "una obligació" i que també es vulgui estudiar un sistema de transport segregat.

També s'ha volgut referir a la feina feta en matèria d'educació, i ha emfasitzat el canvi radical en la manera de treballar que han hagut d'afrontar famílies, alumnes i docents. Ha celebrat que es cregui en la cultura "com a motor econòmic" i que es treballi en el llibre blanc i en l'estatut de l'artista.

El president dels liberals ha conclòs la seva intervenció apel·lant a què els polítics facin cas al crit a la unitat que “demanen els ciutadans” i ha recordat el “rèdit” que es pot aconseguir amb els tres pactes d’estat que hi ha sobre la taula.