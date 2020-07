Dard de Marsol a Gili

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, acostuma a no perdre l’oportunitat -doncs no és el primer cop que ho fa- de carregar, quan ho considera, contra els seus adversaris polítics. Darrerament, la dirigent ha criticat els seus homòlegs a Escaldes-Engordany i a Sant Julià de Lòria -recordem que són de diferent color polític que el de la capital- perquè entén insuficient la quantitat que aporten al fons de solidaritat de Govern per la Covid-19. El darrer dard llançat per Marsol, contra Rosa Gili, ha estat aquest dijous, durant la sessió de Comú, aprofitant l’avinentesa del suport que ha rebut des de la bancada de l’oposició del PS a la mesura aprovada per aportar dos milions d’euros al fons de solidaritat. Marsol ha celebrat que la minoria ha donat suport a aquesta iniciativa i ha afegit que això li dona “esperances” perquè algun Comú “aporti més del que sembla”, en clara al·lusió a la parròquia veïna.



I és que Andorra la Vella destinarà dos milions d’euros al fons solidari del Govern, tal com han aprovat aquest dijous per unanimitat majoria i oposició. Marsol ha destacat que es tracta d’un “acord important” i que suposa un “exercici de responsabilitat i solidaritat”. El finançament d’aquest import es fa amb altres partides que la corporació tenia previstes però no suposarà que s’hagi de replantejar el pressupost, tal com ha explicat Marsol. Així, l’import més important, d’1,4 milions, són diners que estaven previstos per als Serradells però que no seran necessaris ja que, tal com ha recordat la cònsol major, s’havia previst una partida de 4,5 milions i les obres van ser adjudicades, finalment, per tres milions. Des de l’oposició, tot i mostrar-se a favor d’aquesta donació per al fons solidari, han manifestat que els hagués agradat que aquesta decisió s’hagués “compartit” i que hagués vingut acompanyada de plans de contingència, tal com ha posat en relleu la consellera de PS+I Dolors Carmona.



Així, la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous ha servit per donar llum verda a aquesta aportació que es finança, tal com s’ha esmentat, amb 1,4 milions de la partida que no es fa servir dels Serradells; 400.000 euros d’uns vehicles per al servei d’Higiene que es comprarà l’any que ve; 160.000 de la reforma del vestíbul del Teatre Comunal que també es deixa per més endavant i 40.000 euros que estaven previstos per als vestidors de l’Estadi Comunal.



Marsol ha defensat que la corporació comunal pot fer front a aquesta partida sense haver de tocar el pressupost i que la situació econòmica de la corporació és bona. De fet, ha comentat que esperen poder tancar el segon trimestre de l’any amb superàvit. Ha manifestat que s’està complint quant a les previsions d’ingressos i que, pel que fa a les despeses, s’ha demanat als diferents departaments un “exercici de contenció”. Per tant, ha explicat que aquest any es podrà complir a grans trets el pressupost previst i per això no s’ha fet cap estudi per a la restructuració de partides. Ara bé, des de l’oposició creuen necessari que hi hagi plans de contingència per “mirar al futur” i per si la situació fos més complicada. “Cal un pla de contingència per si cal una borsa d’emergència” en el futur per ajudar la ciutadania, ha incidit Carmona.