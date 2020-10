Darrer cap de setmana amb desplaçaments a Catalunya?

El govern català està satisfet amb el nivell de compliment per part de la ciutadania de la primera nit de toc de queda, però reitera que l'estat d'alarma acordat pel govern espanyol "es queda curt" perquè no els dona marge per aprovar mesures com un possible confinament de cap de setmana. Una restricció que la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat que està en estudi amb vista a reduir els moments de més interacció social. Ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual ha defensat que les restriccions s'acordaran en funció de les dades "sense arribar, en la mesura del que sigui possible, al confinament total".



"Un escenari podria ser aquest", ha dit sobre el confinament de cap de setmana. També ha apuntat que ara tenen sobre la taula la possibilitat de dictar l'obligatorietat del teletreball i que això l'estat d'alarma no ho permet, ni tampoc el confinament domiciliari. "No ens dona tota la cobertura jurídica per a les decisions que creiem que hauríem de prendre si fossin necessàries", ha defensat. Davant d'aquesta situació, Budó ha afirmat que no hi ha hagut voluntat per part de l'estat espanyol de dotar d'una legislació competent per dur a termes mesures sense necessitat d'estat d'alarma i que no s'ha donat autonomia jurídica a les comunitats autònomes. Així mateix, també ha dit que troba a faltar que l'estat d'alarma no vagi acompanyat de mesures econòmiques compensatòries: "Cal dotar-nos de les eines necessàries i que ens arribin els recursos econòmics necessaris".



En cas de decidir-se a aplicar aquest confinament de cap de setmana, el govern català l'hauria de decretar i esperar-se a la resposta dels tribunals o fer una proposta al consell interterritorial de Salut, que reuneix el ministeri de Sanitat amb totes les comunitats autònomes i que el decret contempla com a òrgan de coordinació per aplicar noves restriccions. Fonts de la Moncloa no tanquen la porta a aquesta mesura que proposa la Generalitat i consideren que no és incompatible amb el decret d'estat d'alarma però apunten que caldria un aval judicial.

Les mateixes fonts puntualitzen que el decret dona moltíssima màniga ampla a les comunitats i que caldria estudiar la proposta des d'un punt de vista jurídic i remarquen que el que fa la Generalitat de moment és un un tempteig. No creuen que aquesta demanada posi en risc la votació de la pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés aquesta setmana amb l'aval d'ERC i Junts per Catalunya: "Amb la Generalitat hi ha força bon enteniment pel que fa la pandèmia", recalquen.



També el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha defensat en una entrevista a Catalunya Ràdio que, segons les projeccions que tenen, amb les noves mesures no s'assoliran encara els resultats marcats i que el confinament de cap de setmana s'ha posat sobre la taula. La cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de la Vall d'Hebron, la doctora Magda Campins, hi veu "una mesura efectiva". "No descarto que s'hagi de fer", ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio.



Campins ha explicat que a finals de setmana s'hauria de veure si l'impacte de les mesures preses fa més d'una setmana, tancament de la restauració i altres restriccions, han tingut efectes positius, però s'ha mostrat "escèptica" amb la situació.