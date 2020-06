Decretada la fi parcial de l’emergència sanitària

"L’evolució de la malaltia és molt positiva” i per aquest motiu es pot confirmar la fi parcial de l’emergència sanitària. Així ho ha anunciat el cap de Govern, Xavier Espot, afegint que la situació en la qual es troba ara com ara el país fa que algunes de les mesures que es van acordar des del mes de març “no siguin necessàries”, i en canvi d’altres s’hagin de mantenir. Entre les principals novetats del decret que ha publicat el Govern aquest dimarts, i pel qual es decreta aquesta fi parcial de l’emergència, hi ha que a locals públics com bars, restaurants i comerços serà obligatori l’ús de la mascareta per accedir-hi i que el responsable que això es compleixi serà el propietari del local; que els bars no pugui obrir més enllà de la una de la matinada o que a les activitats culturals i lúdiques serà obligatori l’ús de la mascareta però que l’aforament podrà ser de fins a 400 persones en espais exteriors i de 200 o el 50% de la capacitat en locals interiors.

D’aquesta manera, el cap de Govern ha destacat que el propietari d’un local en què una persona accedeixi sense fer ús de la mascareta (fins que s’assegui per exemple a la taula) podrà ser sancionat amb una multa de fins a 1.000 euros, tal com es deriva de la llei de sanitat. “Apel·lo a la coresponsabilitat”, ha manifestat Espot, afegint que també confia en què aquests titulars dels locals facin “pedagogia”. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha incidit en la utilitat de la mesura de l’ús de la mascareta. En aquest sentit, ha tornat a recordar que tres mesures bàsiques són la higiene de les mans, el distanciament i la mascareta, i per aquest motiu ha defensat que en accedir a un espai tancat es faci servir la mascareta. “Són barreres per protegir-nos d’un possible rebrot”, ha incidit. El cap de Govern ha manifestat, però, que malgrat aquesta mesura, de moment no es plantegen que aquest ús sigui obligatori fora d’aquests espais ja que ha recordat que de manera majoritària la gent ha seguit les normes. “La societat ha demostrat que és cívica”, per tant, creu que no hi ha motius per estendre l’obligatorietat i apel·la a donar “un vot de confiança” a la ciutadania.

Tal com s’ha esmentat, una altra de les novetats és que es permetrà, amb l’ús de la mascareta, que es facin activitats lúdiques o culturals amb els aforaments de fins a 400 persones a l’exterior i 200 o el 50% del total en espais tancats. Aquesta mesura dona peu, per tant, a certes celebracions populars, com poden ser les festes majors, i es tira endavant malgrat els locals com discoteques encara hauran d’estar tancats. Espot ha recordat que en altres països els rebrots han vingut en llocs on hi ha hagut concentracions i on no es poden garantir les mesures de seguretat, motiu pel qual, de moment les discoteques no podran obrir, tot i que ho podrien fer en breu.

La justícia, amb normalitat

Cal afegir que el decret publicat deixar sense efecte el finançament de la part empresarial de personal assalariat; la reducció de la renda dels locals per a negoci i comença a aplicar-se l’increment progressiu de la renda per a tots els locals (inclosos els que estan tancats voluntàriament); i la suspensió dels terminis processals, administratius i dels terminis de prescripció i de caducitat. Es mantenen les suspensions de contracte de treball i les reduccions de jornada laboral; les reduccions dels lloguers d’habitatges i carències en hipoteques i préstecs personals; el rescat de diners en plans de pensions privats; el permís retribuït per tenir cura dels fills per a assalariats i autònoms; les prestacions per als autònoms i les baixes per aïllament o diagnòstic de la Covid-19.

Es reprèn el còmput dels terminis processals suspesos amb la qual cosa la justícia podrà “començar a funcionar amb normalitat i seguretat jurídica” a partir d’aquest dimecres, tal com ha exposat Espot. Es mantenen les mesures en matèria laboral i de seguretat social per als autònoms i els ajuts econòmics als propietaris de locals i habitatges que hagin vist reduïts els ingressos de

la unitat familiar. També continua sent vigent l’aforament màxim als centres educatius així com les accions preventives d’higiene i el servei d’acollida. I el transport públic, de moment, funcionarà al 50% de la seva capacitat. Tal com s’ha esmentat es determina també que els bars només puguin obrir fins a la una de la matinada ja que, tal com ha constatat el cap de Govern, s’havia comprovat que “per la porta del darrere” alguns havien esdevingut com locals de nit, la qual cosa ha motivat actuacions de la policia aquest cap de setmana. I de moment es manté la quarantena per a tots aquells visitants que vinguin d’altres països que no siguin França, Espanya o Portugal, si bé és previst que Andorra s’alineï amb les mesures dels països de l’espai Schengen i s’aixequi la quarantena a partir del 15 de juny per a tots els països inclosos en aquest espai. També s’acaben les reduccions elèctriques i de les telecomunicacions excepte en el cas d’activitats tancades, com els locals d’oci nocturn.

Tal com ha recordat Espot, el programa de crèdits tous continua vigent i es reprenen les licitacions que estaven suspeses. Pel que fa a l’hospital i els centres de dia cada director establirà les limitacions i al centre penitenciari es permetran les visites i les formacions de personal extern.

Aquestes mesures s’han anunciat el dia que es confirma que el volum de casos actius de coronavirus continua baixant, són sis menys que aquest dilluns, i se situen en 44. Tal com ha detallat Benazet, la xifra total de casos registrats al país és de 852 i 757 persones ja han superat la malaltia. Les defuncions es mantenen en 51. Hi ha un treballador del personal sanitari encara infectat i cap dels cossos especials, mentre que a l’hospital continua havent deu persones que evolucionin de manera favorable. També ha detallat les dades epidemiològiques que mostren, entre d’altres dades, un imapcte de la malaltia de 1.100 casos per cada 100.000 habitants. El titular de Salut ha detallat que les persones de Salita eren totes assimptomàtiques menys una i que la seva evolució és favorable ja que es tractava de casos lleus.