Demòcrates demana al comú d'Escaldes que participi en el fons solidari del Govern

Els consellers de Demòcrates al comú d'Escaldes-Engordany, Miquel Aleix, Núria Barquín i Jordi Vilanova, han demanat a la corporació que s'afegeixi a la resta de comuns i participi en el fons solidari que el Govern ha creat per ajudar la població del país a superar la crisi de la Covid-19. "Tots hem de fer un esforç al nivell que ens correspon", ha remarcat Aleix en roda de premsa aquest dijous. "No parlem de colors polítics, parlem d'ajudar el país", ha afegit Barquín. A més, tal com ha recordat Vilanova, el comú escaldenc té una situació financera sanejada que li permetria sumar-se al fons. Concretament, ha anunciat que el 2019, sota el mandat demòcrata, s'ha tancat amb un superàvit de 3,68 milions d'euros, i que la corporació compta amb un romanent de tresoreria de 14,2 milions.

Precisament, Vilanova ha avançat aquestes xifres per mantenir informada la ciutadania escaldenca, tenint en compte que el comú no ha avançat encara les línies mestres del pressupost d'enguany. De fet, es tracta de l'única corporació que encara no ha aprovat el pressupost ni el marc pressupostari dels pròxims quatre anys. "No hem vist ni un esborrany ni ens han convocat a cap reunió informativa sobre els projectes prioritaris", ha lamentat Vilanova, qui ha afegit que "sense informació no podem treballar, ni valorar ni ajudar a la majoria comunal en tot allò que puguem".

Així doncs, els consellers demòcrates han ofert mà estesa total a la majoria per treballar plegats per als escaldencs i trobar l'encaix que possibiliti la participació en el fons solidari nacional. "No som una minoria crítica, tot el que sigui bo per a Escaldes, allà ens trobaran", ha remarcat Barquín. A la vegada, però, ha reiterat que necessiten més informació i diàleg.

Entre altres coses, l'oposició desconeix com realment la corporació tirarà endavant els xecs de 12 euros per cuidar infants a domicili, i com es crearà el fons solidari comunal de 2,5 milions d'euros, tal com ha sortit publicat. A la vegada, aquestes accions, lamenten, poden acabar suposant una duplicitat de serveis i un perjudici per a la resta de parròquies, que sí que s'han mostrat públicament disposades a ajudar de manera coordinada des d'un àmbit nacional.

Aleix ha conclòs la roda de premsa confiant que la majoria s'ho repensarà i reconduirà la situació, treballant de manera coordinada i transparent pel bé dels escaldencs. Si no fos així, s'ha compromès a comparèixer assíduament davant dels mitjans de comunicació per poder donar a la ciutadania la informació que, de moment, el comú no fa pública.