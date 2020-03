Demòcrates vol centrar els esforços en mesures per a treballadors, hotelers i autònoms

Després del treball per plasmar les propostes recollides a la llei òmnibus el grup parlamentari demòcrata ja ha iniciat l’ anàlisi de les accions per a la fase dos de la crisi sanitària. Des de Demòcrates manifesten que són conscients que calen "noves ajudes que complementin les ja aprovades", tenint en compte que no hi ha data concreta de finalització de la situació. A la vegada, destaquen que una fase tres, quan ja es comencin a aixecar restriccions, implicarà "accions encarades a recuperar l’economia per iniciar el camí ascendent del teixit productiu nacional".



Pel que fa a la fase dos, el grup s’està reunint, telemàticament, per tractar accions sobretot pensades pels qui poden veure’s més afectats per la crisi sanitària, com poden ser els petits autònoms, els treballadors (per tal d’evitar la destrucció de llocs de treball), i també els hotelers que, malgrat que no entren dins la llista de negocis que han de tancar obligatòriament, "han vist anul·lada pràcticament a zero qualsevol possibilitat d’ingrés".



Des de Demòcrates també manifesten que es volen centrar en col·lectius més vulnerables, ciutadans que no tenen ingressos, han estat acomiadats o tenen casuístiques econòmiques complicades.



Tal com finformen a través d'un comunicat, el grup demòcrata ha impulsat grups de treball de diferents àmbits, en què també s’analitzen les mesures que estan aplicant països de l’entorn i la seva viabilitat a Andorra. S’analitzen, per exemple, ajudes més directes per fer front al pagament dels salaris, moratòries de pagaments o emissió de deute públic, entre d’altres. La voluntat, manifesten, és consensuar- les amb el Govern, la coalició, i també la resta de forces parlamentàries.