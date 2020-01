Demòcrates rep 26.500 euros en donacions el segon semestre del 2019

Demòcrates per Andorra va rebre un total de 26.500 euros en concepte de donacions en el segon semestre del 2019. Així consta publicat en un edicte del Tribunal de Comptes al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra d’aquest dimecres. En aquest mateix butlletí també consta les donacions que van rebre Desperta Laurèdia i Ciutadans Compromesos per concórrer a les passades eleccions comunals. Desperta Laurèdia va percebre 11.900 euros mentre que CC, 8.000.

Tal com consta en l’edicte referent a les donacions rebudes per DA entre els mesos de juny i desembre de l'any passat, van ser quinze en total, bàsicament de consellers generals i de ministres com Sílvia Calvó, Joan Martínez Benazet i Eric Jover. Qui ha fet una donació més elevada ha estat precisament Calvó, concretament 5.250 euros, mentre que Martínez Benazet ha fet dues donacions de 1.774 euros cadascuna, és a dir, 3.548 euros. Al seu torn, Eric Jover ha fet una donació de 2.722 euros. En el llistat també consten els 2.338 euros que va donar el conseller comunal d’Andorra la Vella Alain Cabanes. Entre els consellers generals, les més elevades són les dues de 1.361 euros que ha fet la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, i els 1.861 euros donats per Joan Carles Ramos. Tal com concreten des de Demòcrates aquestes donacions corresponen al compromís de tots els càrrecs electes de donar el seu primer sou al partit, per finançar-lo. Aquest primer sou es pot donar de cop o de manera fraccionada i és una aportació que sempre s'ha fet així al partit.

Pel que fa als diners rebuts per Desperta Laurèdia, cal destacar els 2.500 euros aportats pel cap de llista, Cerni Cairat, o els 1.000 euros de Ladislau Baró. En total, la formació va rebre nou donacions, la més quantiosa de les quals, de 6.000 euros.

Pel que fa a Ciutadans Compromesos, les dues aportacions que sumen 8.000 euros han vingut de les dues caps de llista, Olga Molné i Eva Sansa, que han donat, cadascuna, 4.000 euros.