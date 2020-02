Desperta Laurèdia demana fer més accessible l'avinguda Verge de Canòlich

Desperta Laurèdia demana a la majoria comunal de Sant Julià de Lòria "que s'estudiï la possibilitat de reformar l'avinguda Verge de Canòlich amb la finalitat de millorar-ne l'accessibilitat, pacificar la mobilitat a peu amb el trànsit rodat i embellir-la". La formació, a través d'un comunicat, recorda que cal tenir en compte que en un termini de temps breu s'iniciaran les obres de separativa d'aigües en el tram central de l'avinguda i, per tant, "es presenta una oportunitat que cal aprofitar, sempre de manera reflexionada".

Segons Desperta Laurèdia, el projecte ha de ser d'ampli abast i ha de tenir per finalitat millorar el tram complet de la via, així com el parc del Prat Gran, per a convertir l'espai urbà de Sant Julià en un referent de qualitat de vida. Al mateix temps, demanen que aquest projecte compti amb la participació dels veïns, comerciants, restauradors i altres actors públics i privats perquè sigui d'ampli consens.

En aquest sentit, la proposta de la formació que lidera Cerni Cairat passa per eliminar les barreres arquitectòniques actuals d'alguns trams de la vorera que dificulten la circulació de persones amb mobilitat reduïda, posant la calçada a l'alçada de la vorera i aplicant mesures que garanteixin que la circulació de vehicles sigui a una velocitat reduïda dins de la via urbana.

"En aquest pla caldria estudiar la reforma del parc del Prat Gran com a nexe d'unió entre els barris sud i nord de Sant Julià ara que s'ha iniciat el desmuntatge del tobogan de Naturlandia, una infraestructura que representava una molèstia a més de no aportar cap rendiment al poble", afegeixen. Tanmateix, creuen que també caldria estudiar l'emplaçament dels possibles nous equipaments de la Universitat d'Andorra i la residència universitària perquè "permetés crear un flux de persones que dinamitzés tot el poble".

Per finalitzar, la minoria deixa palès l'agraïment per la predisposició mostrada per la majoria comunal d'estudiar i treballar conjuntament aquesta proposta que, "al nostre entendre, és un bé per als veïns i veïnes de Sant Julià de Lòria".