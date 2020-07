Deu positius més eleven fins a 52, els casos actius per Covid-19 al país

Andorra ha registrat, durant el darrer cap de setmana, 10 positius més per Covid-19, amb la qual cosa, actualment hi ha 52 casos actius al Principat. Ho ha explicat aquest dilluns, en una compareixença davant el mitjans de comunicació, el cap de Govern, Xavier Espot, durant la presentació del Pla d'acció de l'Executiu fins al 2023.



Si fins divendres, no hi havia ningú hospitalitzat, aquest dilluns ja hi ha dues persones ingressades al Nostra Senyora de Meritxell. Es tracta de dos homes, de 44 i 53 anys.



D'aquesta manera, el nombre de persones recuperades continua sent de 803, i les defuncions es mantenen en 52. Cal destacar que un dels contagis actius té a veure amb un professional de la salut, concretament una infermera del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) que va ser diagnosticada amb coronavirus el 21 de juliol.



