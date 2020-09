Deures al Govern en violència de gènere, salut mental, treball i habitatge

Els grups parlamentaris han acordat encomanar a l'executiu que treballi en diferents àrees com per exemple la violència de gènere, la salut mental, la dependència de la gent gran, en matèria dels convenis laborals, habitatge i en infraestructures. D'aquesta manera, de les 21 propostes d'acord que els grups havien presentat, se n'ha aprovat setze i la resta han estat desestimades.

D'aquesta manera, des del Consell General s'ha encomanat a l'executiu que es valori l'increment dels recursos humans i econòmics per a l'atenció de la violència de gènere i que s'insti també a una millora de la formació dels agents implicats. També s'ha aprovat que s'avaluï un pla per a l'atenció a la dependència. En matèria laboral, s'encomana a l'executiu que estudiï la possibilitat de signar i ratificar les disposicions de la Carta Social Europea excepte les que fan referència al sistema de quotes abans del mes de març de l'any que ve i també que en un termini de dotze mesos s'analitzi si es pot ratificar el conveni de l'Organització Internacional del Treball (OIT). Cal recordar que aquestes quatre propostes havien estat presentades pel PS.

També s'encomana al Govern que es finalitzi el pla de salut mental i que s'analitzi de forma transversal per donar resposta a les necessitats existents. Aquesta era una proposta de la majoria que ha incorporat també la que havia fet Terceravia+Unió Laurediana+Independents per atendre les necessitats específiques dels efectes de la Covid-19. També s'ha acceptat la proposta, formulada per la majoria, que es revisi el Pla nacional contra les drogodependències de tal manera que hi hagi mesures prelaborals i de reinserció per als joves amb risc d'exclusió social. A més, hi ha hagut unanimitat de tots els grups perquè s'encomani al Govern a fer un estudi sobre la càrrega del territori amb la voluntat d'enfocar les polítiques de gestió (una proposta de la majoria) i també en què el Govern analitzi una modificació a la llei de l'anomenada regla d'or perquè es destinin més diners al compte de compensació i s'analitzi la creació d'un fons sobirà.

Tots els consellers han votat a favor que s'encomani a l'executiu dur a terme un estudi sobre la digitalització econòmica i de l'emprenedoria. En canvi, el PS s'ha abstingut en la proposta que feia la majoria perquè s'encomani al Govern una concertació amb els comuns perquè hi hagi incentius per a la construcció d'habitatge de lloguer. El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha manifestat que comparteixen la necessitat que hi hagi mesures en matèria d'habitatge però ha defensat un enfocament global i, per tant, el pacte d'Estat que ja van posar sobre la taula el dijous. També ha manifestat que dubta que amb aquesta resolució s'entri en conflicte amb "l'autonomia i independència dels comuns". Aquestes afirmacions han motivat que el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat, li respongués que del que es tracta és de "sumar entre totes les administracions" i llavors s'ha produït un debat sobre quin és el benefici de la reducció de la cessió. Ensenyat defensa que beneficia que es faci habitatge de lloguer mentre que López ha defensat que beneficia els promotors però no els ciutadans.

També s'ha aprovat per assentiment que s'encarregui al Govern explorar possibles connexions des de l'aeroport de la Seu amb Madrid, París i Lisboa (una proposta de la majoria); que es faci un pla nacional d'infraestructures a mitjà i llarg termini (PS) i que s'analitzin les necessitats dels joves estudiants de transport a l'estranger en el marc de la Covid-19, tenint en compte que hi ha companyies que han eliminat horaris (Terceravia).

També hi ha hagut el vot favorable de tots els consellers a la proposta de Terceravia que es facin els treballs perquè la base de l'acord de cooperació amb la Unió Europea sigui "tan àmplia com sigui possible" i també perquè Educació reforci el treball en valors i en intel·ligència emocional al sistema educatiu andorrà, una proposta que venia del mateix grup parlamentari.

En canvi, no s'han admès les propostes del PS que hi hagués millores al transport públic perquè sigui un veritable servei públic (des de la majoria s'ha recordat que ja es treballa en aquest sentit); i perquè s'incrementessin les pensions de les persones que han cotitzat 40 anys i de les persones amb discapacitat fins al salari mínim i les de Terceravia+Unió Laurediana+Independents perquè s'avaluessin els problemes del sistema judicial i es proposessin millores a la comissió legislativa; que hi hagués programes perquè la gent gran es mantingui activa i també i que hi hagués un pla en matèria de salut mental per actuar en el marc dels efectes causats per la Covid-19, una qüestió que ha estat inclosa en la proposta sobre un pla d'acció sobre la salut mental. També s'ha rebutjat la voluntat, d'aquesta mateixa formació que hi hagués un estudi per detectar els problemes del metge referent, ja que des de la majoria s'ha manifestat que ja es treballa en aquest sentit.

Cal destacar que a set propostes d'acord que ja havia anunciat el grup parlamentari socialdemòcrata i les set dels grups de la majoria, s'havien afegit set de Terceravia+Unió Laurediana+Independents. Concretament, des d'aquest grup parlamentari es demanava que el Govern fes un estudi sobre la problemàtica actual del sistema judicial i es proposessin solucions a la comissió legislativa abans del juny del 2021; que s'iniciessin converses amb la Unió Europea de tal manera que s'ampliés l'àmbit d'aplicació de l'acord de cooperació bilateral, especialment en qüestions sanitàries, econòmiques i socials relacionades amb la Covid-19; que s'impulsés un pla de salut mental específic per limitar els impactes del coronavirus sobre la població; que es detectessin els problemes de la via preferent i que es proposessin millores del sistema sanitari abans del juny del 2021; que s'estudiessin les necessitats de transport a Tolosa de la població, especialment l'estudiantil, i es posessin sobre la taula solucions; que s'estudiés la incorporació als programes educatius de valors com la resiliència o l'empatia i la intel·ligència emocional abans de finals del curs escolar i que s'avaluessin programes innovadors en salut destinats a la gent gran abans del juny de l'any que ve.