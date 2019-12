Dolsa assegura que els vots a Terceravia i SDP els van perjudicar molt

Després de tres dies de les eleccions, Enric Dolsa, número 1 de X'Ordino i únic conseller que ha obtingut la candidatura per lal futur mandat, analitza el resultat que van tenir, ja que ha assegurat que pensava que hi hauria com a mínim un 80% de participació, i aquest fet els va passar a factura. A més, també ha declarat que la candidatura de Terceravia els va perjudicar molt i ha afirmat que els 105-110 vots d' SDP van fer guanyar a la candidatura d'En Comú per Ordino encapçalada per Josep Àngel Mortés. Tot i així, la valoració de X'Ordino, segona candidatura amb més vots de la parròquia, és positiva, ja que no era fàcil fer front a una candidatura amb forces de nivell nacional, ha comentat Dolsa, qui ha tornat a remarcar que quedar segons "per darrere d'aquesta potència política i per davant del partit socialista és un èxit".

"Continuo pensant que érem l'única candidatura amb projectes de gestió i de futur per a Ordino". En aquest sentit, el futur conseller de l'oposició ha remarcat que farà una oposició constructiva defensant el seu programa. "Seré bastant més dur, ja que ara actualment no hi havia oposició". També ha volgut indicar que durant els propers quatres anys, es preparà els ordres del dia amb temps, i si no els disposa abans, "farem i reclamarem el que faci falta" per tal d'anar el màxim preparats possible. També, ha insistit en el fet que són una candidatura que ha nascut per quedar-se a la parròquia. "No abaixarem els braços, ara ens reestructurarem com a partit i intentarem sumar". A més, ha confirmat que hi ha gent que "s'està sumant a nosaltres de cara al futur".

Tot i així, Dolsa també ha desglossat les seves paraules de campanya, en les quals es mostrava optimista i fins i tot va arribar a assegurar que diumenge guanyaria les eleccions. "Nosaltres el dimecres a la tarda érem guanyadors", ha manifestat, tot i que "el dijous i el divendres van passar coses importants que van fer girar a bastanta gent perquè no ens votessin". En aquest sentit, ha declarat que durant els darrers dies de campanya ja no es va parlar de projectes. Tanmateix, ha conclòs insistint en el fet que la democràcia és així, i posant un símil amb el futbol, ha matisat que el que passa en les eleccions, es queda en les eleccions.