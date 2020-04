Els ERTOs protagonitzen la ronda de preguntes dels ciutadans al cap de Govern

Són més de 350 les preguntes que els ciutadans han fet arribar al cap de Govern, Xavier Espot, per aclarir aquells dubtes relatius a la crisi sanitària i les conseqüències que se'n desprenen. És sabut que la situació econòmica del país es veurà fortament afectada un cop es deixi la pandèmia enrere, i els dubtes entre els treballadors i els empresaris, pel que fa als Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), han estat constants. Malgrat que el Govern ha detallat en reiterades ocasions el contingut dels paquets de mesures econòmiques, que busquen garantir el 100% dels llocs de treball, entre la ciutadania encara hi ha assumptes per concretar.

Els ciutadans han demanat els motius pels quals requereix tanta burocràcia acollir-se a un ERTO; quina és la vigència de la mesura; què passarà quan el termini establert pel Govern finalitzi; quines són aquelles prestacions de les quals es poden beneficiar, o com queda, amb aquesta situació, la cotització a la branca general de la CASS i també a la branca de jubilació. Espot ha recordat que és la primera vegada que Andorra regula la suspensió temporal del contracte de treball i la reducció de la jornada laboral i, precisament, s'ha dissenyat perquè sigui el màxim de "facilitadora". Davant els dubtes presentats, ha recordat que la burocràcia és indispensable per garantir i justificar les ajudes, i ha detallat que totes les mesures presentades es basen en un sistema "d'equilibri". També ha posat l'accent en què el Govern està adoptant uns "mecanismes flexibles" que poden variar en funció de les necessitats. Així doncs, ha recordat que acollir-se a un ERTO serà possible fins al 31 de desembre d'enguany, però no es descarta allargar el termini sempre i quant "es compleixin els requisits".

Tot i això, un cop finalitzi la data fixada pel Govern, els acomiadaments no seran incompatibles amb els ERTOs, és a dir, que els empresaris podran prescindir d'algun treballador sempre que se segueixin les pertinents directrius fixades a la llei de relacions laborals i s'efectuï la corresponent indemnització. Precisament per als treballadors que es poden trobar en una situació més vulnerable, el cap de Govern ha recordat les mesures de les quals es poden beneficiar com pot ser la reducció del lloguer i les accions que preveu el nou paquet d'ajuts presentat aquesta setmana pel ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy. Espot també ha assegurat que les persones que es trobin en un ERTO continuaran cotitzant a la branca general de la CASS (del 3 i del 3,5%) i també a la branca de jubilació (7%).

Més detalls econòmics

Altres dubtes sorgits a la ciutadania tenen a veure amb la negociació del Principat per adherir-se al Fons Monetari Internacional (FMI). En aquest sentit, ho ha qualificat "d'absoluta necessitat", i és per aquest motiu que els tràmits formals van iniciar-se ja abans que comencés la crisi sanitària. Per tant, "tot fa pensar que abans que acabi el 2020 s'acabarà materialitzant", ha assegurat.

També ha resolt la qüestió relativa a què els noms dels empresaris que han demanat un crèdit tou a l'executiu no apareguin reflectits al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). El Govern ha valorat que aquesta és una "informació sensible" que té a veure amb empresaris amb dificultats i, haver de demanar un crèdit, "no és del seu grat". Tanmateix, ha al·legat que aquesta decisió no defuig de la legalitat, ja que el Tribunal de Comptes serà l'encarregat de verificar que s'hagi complert "fil per randa" els passos a seguir.

Pel que fa als autònoms, s'ha detallat que no es poden beneficiar de les ajudes aprovades aquells que cotitzen en base al 125 i al 137,5% perquè, en un període anterior, "es va pensar que aquestes persones havien tingut una renda neta més elevada" i, per tant, "no justificava que poguessin percebre aquesta prestació". Així mateix, ha reiterat que les mesures són "dinàmiques" i la porta sempre estarà oberta a canvis davant "d'alguna injustícia".

Tornada a la "normalitat"

Al llarg de més d'una hora Espot també ha rebut peticions i preguntes relatives a la tornada a la "normalitat". Preguntes específiques com l'obertura de les perruqueries han demanat quan podran reprendre l'activitat. El cap de Govern ha assegurat que aquesta mena de feines podrien considerar-se com a "semiessencials", però no ha valorat la seva tornada al treball fins a una tercera fase de la pandèmia, sempre que estigui avalat per les autoritats sanitàries i es respectin certes mesures de seguretat i higiene que, a partir d'ara, seran habituals. Podrien tornar a obrir a partir del 15 de maig.

D'altra banda, també ha assegurat que aquest nou escenari s'haurà d'entendre "com a una oportunitat". La pandèmia "ens pot donar aquest impuls que faltava per diversificar la nostra economia i buscar altres fonts de riquesa que sempre hem defensat que són necessàries", ha dit Espot, assegurant que el país podria encaminar-se cap al desenvolupament del teixit industrial. És el moment, per tant, de "prendre decisions valentes i fer reformes".

Així doncs, veient la qualitat "immillorable" de l'aire en l'actualitat, també serà un bon moment perquè "ens adonem dels beneficis per a la nostra salut que això comporta".

Suport al teixit educatiu

En matèria educativa s'han fet preguntes des de diferents àmbits. Els neguits han girat al voltant dels estudiants en pràctiques que estan col·laborant sense descans amb el sistema sanitari, quines mesures de seguretat s'hauran de prendre a l'hora de tornar a l'escola i quina serà l'aposta per les eines digitals.

El cap de Govern ha posat en relleu que ja fa anys que s'aposta per la digitalització en l'educació, cosa que permet estar més preparats davant de possibles crisis similars futures. La tornada a l'escola és previsible que sigui l'1 de juny i el cert és que "no serà ben bé igual que abans". El mateix passarà, per tant, en els àmbits laborals, que patiran encara més restriccions. La formació virtual als docents i els alumnes serà un altre dels requisits indispensables per assolir aquesta reconversió.

El cap de Govern ha finalitzat la seva compareixença recordant que estan habilitats els números de telèfon 188 (assumptes generals), 180 (temes empresarials), 150 (tràmits administratius) i 116 (emergències sanitàries).