Educació retornarà a les famílies l'import del transport escolar pels mesos que no s'ha fet servir

El ministeri d'Educació retornarà a les famílies els diners de la part proporcional corresponent als mesos que els alumnes no han fet servir el transport escolar. Així ho ha anunciat la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, en seu parlamentària a preguntes del conseller de Terceravia+Unió Laurediana+Independents Oliver Alís. Vilarrubla ha manifestat que s'ha arribat a aquesta decisió després d'haver negociat amb les companyies de transport i també després de descartar fer una deducció en el preu del carnet del curs que ve.



La ministra ha defensat que "sempre hi va haver sobre la taula la voluntat de retornar aquests diners" però ha recordat que les companyies de transport tenien un contracte que no permetia unilateralment una rescissió. Després de les negociacions dutes a terme s'ha arribat a aquesta solució. Ha reiterat que el transport públic està "en un 80% subvencionat" pel Govern i que s'han mantingut els preus de cara a l'any que ve. També ha defensat que durant la pandèmia es va facilitar material informàtic i connectivitat a les famílies que no en tenien i ha recordat el retorn dels diners de les beques menjador. D'aquesta manera, ha reivindicat el paper de l'executiu per "estar al costat de les famílies" en moments de dificultat.