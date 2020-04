Encamp lloga el Prat del Germà i allarga el concurs d'idees

El comú d'Encamp ha aprovat aquest dijous el lloguer de la parcel·la del Prat del Germà per un import de 6.000 euros mensuals durant els primers tres anys i de 7.000 euros a partir del venciment d'aquest termini. És un dels primers passos per a la confecció del nou Prat Gran, en el qual la corporació preveu una inversió de 4,5 milions d'euros. El terreny llogat compta amb una dimensió de 4.600 metres quadrats. La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha reconegut que aquest és un lloguer que ja estava previst, però que les circumstàncies actuals han obligat a posposar el primer pagament i la signatura del contracte amb el propietari del terreny. En aquests moments el comú està dissenyant el plec de bases que permetrà fer públic el concurs d'idees per fer realitat el parc i es donarà el temps suficient, previsiblement durant l'estiu, perquè tothom pugui aportar idees. Es tracta, per tant, "d'un projecte molt important en el qual no hem de tenir pressa i tothom ha de dir la seva", ha assegurat Mas.

Des de la corporació s'ha reconegut que la crisi sanitària ha endarrerit tots els terminis previstos. Segons ha detallat la cònsol, el desmantellament del parc actual ja hauria d'haver començat amb la finalitat d'estar enllestit al juny, però a hores d'ara es parla d'un "termini llarg", ja que "aquest estiu el parc no estarà desmantellat". Tot i això, s'espera que el concurs d'idees es faci públic al BOPA durant les pròximes setmanes, i estigui obert durant els mesos del període estival, per facilitar així la feina de tothom que hi vulgui aportar idees.

Els consellers del Partit Socialdemòcrata+Independents, David Rios i Enric Riba, han reconegut que el lloguer d'aquesta parcel·la també era una proposta que la formació duia al seu programa electoral durant les passades eleccions comunals, però han presentat la seva concepció sobre quina hauria de ser la distribució del parc. Per als socialdemòcrates una manera de reduir els costos seria traslladar l'aparcament actual situat a la vora del Museu de l'Automòbil al terreny llogat, i utilitzar aquest espai que queda lliure per encabir el parc infantil, és a dir, "posar-lo a l'altra banda de la carretera". Mas ha reiterat que abans de fer públic el document tothom podrà dir la seva, ja que per a la confecció del nou parc també es tindran en compte les aportacions de l'oposició, la ciutadania i les propostes del Consell d'infants.

Increment del cost en l'ETAP del Pas de la Casa

Un altre dels aspectes pel qual s'han lamentat els consellers del PS i també la consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, és pel sobrecost al qual s'ha hagut de fer front pel que fa a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) del Pas de la Casa. La partida ha experimentat un increment del 40%, el que ha suposat haver de pagar fins a 275.000 euros més. Mas ha reconegut que s'ha hagut de fer front a alguns imprevistos "no contemplats" que tenen a veure amb un sistema d'extracció dels filtres d'aigua necessaris. Això va comportar que s'haguessin d'instal·lar unes guies i fer un canvi en les portes d'entrada per poder retirar aquests filtres quan fos necessari. A més, la zona on està l'ETAP no permet que s'hi treballi durant tots els mesos de l'any, ja que a la temporada d'hivern els tècnics no podien fer cap actuació. També es van acabar definint unes millores estètiques que van contribuir a l'increment del preu.

Vidal ha atribuït el problema a l'haver adjudicat l'operació a aquella opció "més econòmica" i ha reconegut que un cop l'empresa ha fet la feina, no hi ha cap més remei que pagar. Tot i això, ha indicat que "s'ha de ser més previsor amb les adjudicacions". Per la seva banda, els consellers del PS també han mostrat la seva preocupació per com "s'ha conduït la gestió dels treballs", assegurant que aquesta "no és una forma de procedir".

Línies d'alta tensió

Rios també ha fet una puntualització davant la llicència d'obres presentada per FEDA per instal·lar una part d'una línia elèctrica d'alta tensió a la Solana d'Encamp. El socialdemòcrata ha assegurat que en aquest terreny s'instal·laran unes catorze pilones d'uns 30 metres d'alçada, el que provocarà un gran impacte ambiental. Segons ha assegurat, durant el treball en comissió se li va fer saber que s'estudiaria alguna altra alternativa per reduir l'impacte com podria ser fer-ho de manera soterrada, però ha denunciat que finalment no ha estat així.

Mas ha refermat que aquestes aportacions s'haurien d'haver fet prèviament, ja que a hores d'ara només estava pendent l'aprovació de la llicència. A més, ha reconegut que aquest era un projecte de l'anterior mandat i és tard per tirar-ho tot endarrere. A més, "FEDA ja ho ha estudiat tot per a fer el mínim impacte possible", ha conclòs. Tot i aquestes declaracions, els socialdemòcrates també han votat a favor.