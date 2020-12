Encamp aprova un pressupost de més de 31,9 milions pel 2021

El comú d'Encamp ha aprovat aquest dimecres el projecte de pressupost per l'any 2021 amb un import de 31.908.092,44 euros tant pel que fa al capítol d'ingressos com al de despeses amb el vot a favor de la majoria i d'Agrupament Encampadà i en contra dels consellers del PS + Independents. El projecte de pressupost presenta una variació negativa de 4,38% tant pel que fa a ingressos com a despeses respecte al del 2020. Per tal d'ajustar el pressupost i poder finançar totes les despeses, el comú preveu contractar un préstec nou per un import de més 4,8 milions d'euros, que provoca un increment del 20,83% dels passius financers en el capítol d'ingressos.

Així, els ingressos corrents presenten una caiguda de més del 8% degut principalment a l'ajust a la baixa de l'impost sobre la construcció i l'impost sobre rendiments arrendataris donades les restriccions a la realització d'activitats econòmiques i les reduccions obligatòries de lloguers imposades per l'autoritat sanitària. D'altra banda, les transferències corrents presenten un increment del 58,1% per l'efecte de la distribució de l'import de les transferències rebudes de Govern. En aquest sentit, el comú d'Encamp preveu rebre més de 9 milions de transferències del Govern durant el 2021, de les quals un 70,4% es computa com a ingressos de capital i un 29,6% com a ingressos corrents per tal de poder finançar les despeses corrents i equilibrar els pressupostos. Aquest ha estat un dels punts criticats pel conseller de l'oposició de PS + Independents, David Ríos, i pels quals la formació ha votat en contra en el pressupost, ja que si aquestes transferències no hi fossin "tindríem problemes".

La corporació encampadana ha informat que l'endeutament per aquest 2020 se situarà en un 53,17% i que l'any 2023, es preveu que se situï en un 70,03%, lluny del límit del 200% que fixa la llei de finances comunals. De fet, en la sessió de consell també s'ha revisat el marc pressupostari, que situa al comú amb un endeutament de més de 18,9 milions el 2023 respecte als 14,5 que hi ha actualment. En aquest sentit, Ríos també s'ha mostrat en contra d'incrementar l'endeutament. "Penso que no és prudent avui dia tenir un pla pressupostari que augmenta l'endeutament", ha manifestat Ríos, afegint que no se sap quin impacte tindrà la pandèmia en els propers anys. De fet, ha comparat Encamp amb el país de les meravelles perquè tot i la crisi actual, tot continua igual. "El marc pressupostari hauria d'haver reflectit una recuperació lenta", ha indicat Ríos. En defensa, la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, ha manifestat que s'ha fet un pressupost realista adequat als moments actuals i també amb inversió pública. "Durant un any hem gestionat la pandèmia i també els compromisos adquirits i continuarem en aquest sentit" ha reiterat Mas, ressaltant que en els pressupostos s'ha fet una lectura prudent i que fins al moment s'ha donat un suport social i se seguirà fent, "però hem vingut aquí per dur a terme uns projectes lo abans possible i la pandèmia ens ha fet perdre un any". En la mateixa línia, el cònsol menor, Jean-Michel Rascagnères, ha defensat que la inversió pública, i en conseqüència l'endutament, són una eina per tornar l'activitat econòmica a la parròquia en un moment en què es té un endeutament molt baix i que per tant, no hi ha risc.

De cara al 2021, Encamp té prevista una inversió de més de 9,1 milions d'euros, entre els quals destaquen els 2 milions per a l'inici de construcció del nou parc de la parròquia, el milió per a la nova sala de musculació del Centre esportiu d'Encamp o els 700.000 destinats a la remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa. L'aposta per les inversions, ha estat un dels aspectes pels quals la consellera de l'oposició per Agrupament Encampadà, Esther Vidal, ha donat suport al projecte de pressupost, assegurant que és important que un 29% d'aquest vagi destinat a inversions reals. De fet, Vidal s'ha mostrat satisfeta principalment per quatre inversions com són el nou parc a Encamp, la nova sala de musculació, les partides per a l'embelliment del Pas de la Casa o el nou parc infantil a la localitat frontera, amb el dubte de si serà en territori francès o andorrà. En resposta, des de la majoria comunal han assegurat que estan treballant per trobar una localització en territoris de la parròquia. A més, el pressupost també incorpora partides destinades a l'embelliment de la parròquia. Sobre aquestes, Ríos, ha criticat que sempre es facin en els mateixos barris i provoqui "que tinguem dues parròquies".

Pel que fa a les societats públiques, de cara al 2021 el pressupost del Funicamp preveu un dèficit de 88.778 euros que es finançaria amb el romanent de tresoreria dels anys anteriors. Per la seva banda Sercensa incrementaria el marge de beneficis respecte del pressupost del 2020 i seria de gairebé 350.000 euros, i finalment, el pressupost de Gasopas presenta una reducció tant d'ingressos com de despeses que provoca que tingui una variació negativa del 16% respecte a l'any anterior, amb prop d'1,5 milions de pressupost.

Modificació del reglament d'accés motoritzat al medi

Durant la sessió, també s'ha aprovat una modificació del reglament d'accés motoritzat al medi natural i rural del 2013, amb l'objectiu de preservar l'entorn natural i intentar "regular la convivència entre els qui gaudeixen de la muntanya a peu i en accés rodat", ha comentat la cònsol major. Així, es manté la limitació de l'accés motoritzat, en camins de menys de 2,5 metres d'ample, a les motos de trial i s'ha inclòs la possibilitat de realitzar entrenaments professionals, en zones determinades. Amb la voluntat de desenvolupar el cicloturisme, especialment la BTT, també s'ha adaptat l'ordinació, regulant també l'accés rodat no motoritzat, per fer-ho compatible amb altres activitats al medi i evitar molèsties i garantir la seguretat de tots els usuaris. També s'incorpora la regulació de les fiances i assegurances per a respondre en cas de danys al medi.

A més, s'ha afegit la regulació d'activitats organitzades i també la velocitat màxima. Mas ha comentat que la modificació també preveu un increment de les sancions, principalment de les molt greus, les quals passaran de 301 a 3.000 euros. El consell de comú ha tractat altres punts, com l'aprovació de les ordinacions tributàries i els preus públics per al 2021 i adjudicacions per a la millora d'equipaments esportius comunals.

D'altra banda, l'oposició de PS + Independents, ha preguntat en relació al forfet natura i la regulació de l'esquí de muntanya, principalment a Encamp. Tot i la confusió que encara hi ha al voltant del reglament, Mas ha indicat que el sòl amb domini que afecta la part de la concessió amb SAEDTE estarà dins el reglament, i els dominis del sòl en camins comunals "seran de lliure circulació i amb accés per a tothom".