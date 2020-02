Encamp aprova un pressupost de continuïtat i l'oposició hi troba a faltar "inversions importants"

El comú d'Encamp ha aprovat aquest dilluns el pressupost per al 2020 amb un import que supera els 33,3 milions d'euros i que només ha comptat amb el suport de la majoria. Els consellers del Partit Socialdemòcrata+Independents, David Rios i Enric Riba, han votat en contra i la consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, s'ha abstingut per no haver-se sentit partícip de l'elaboració. Es tracta, per tant, d'un pressupost de continuïtat bastant similar al de la darrera legislatura on els consellers socialdemòcrates han trobat a faltar "inversions importants" que, a parer seu, caldria tenir en compte.

Tot just ha finalitzat la sessió de consell de comú, Rios ha declarat que el vot en contra té més a veure amb un "tema polític i de priorització" que no pas per motius tècnics. "Ens hem adonat que la majoria actual el que està creant són dos Encamps": un on es fan inversions i es té cura per mantenir-lo cuidat, "i un altre que està abandonat i on no es preveu cap mena d'inversió important en els pròxims quatre anys", ha sentenciat el conseller. En aquest sentit, creu que el més urgent és rehabilitar zones no previstes al pressupost com és el cas del mirador d'Encamp, l'avinguda Joan Martí per sota del telecabina, el Pedral o el balcó del Solà, entre d'altres. "Són zones que avui en dia estan molt malmeses però la majoria segueix insistint a fer inversions als nuclis tradicionals", i aquest fet fa que hi hagi "un Encamp de dues categories", ha afegit.

El socialdemòcrata també ha denunciat la inexistència de partides adreçades a polítiques d'habitatge com sí que ho fan altres comuns. Tampoc entén com la majoria deixarà ara aturades les obres d'embelliment, tant per la part nord com per la part sud, de les avingudes Joan Martí i François Miterrand després de la despesa que ha suposat la col·locació de les galeries tècniques a la zona i que han provocat que molts comerciants no hagin pogut obrir els seus comerços durant tot aquest temps, tal com ha exposat. Així mateix, des del PS es creu que aquest pressupost tampoc està lligat a la reactivació econòmica de la parròquia. Pel que fa al Pas de la Casa, ha celebrat la inversió d'11 milions d'euros anunciada per la majoria comunal però ha declarat que estan més interessats a veure la qualitat dels projectes que es posin en marxa que no pas amb la quantitat de diners que s'inverteixin.

Per la seva banda, la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha recordat que el pressupost contempla totes aquelles promeses i projectes que la seva formació duia al programa electoral a les passades eleccions comunals. Quant a les obres de les avingudes principals de la vila, ha posat en relleu que pròximament començaran els tràmits per a la creació del Museu Nacional de l'Automòbil, un projecte que pilota el Govern, i també les actuacions que s'han de dur a terme al parc del Prat Gran i, per tant, fer-ho tot a la vegada suposaria un important problema de circulació i col·lapse a la parròquia. Tot i això, ha recordat que el projecte de les avingudes està pensat perquè s'efectuï a llarg termini a causa del seu elevat cost i, per continuar amb aquest projecte, primer s'han d'acabar els altres.

En referència a les actuacions previstes al Pas de la Casa, la cònsol major ha manifestat que els compromisos agafats al programa electoral també estan reflectits al pressupost pel que fa a la vila encampadana. Per tant, Mas ha sentenciat que tots els projectes estan planificats i que, per fer-los, s'han guiat sempre pel pla de reactivació econòmica.

La sessió també ha servit per celebrar la presa de jurament dels nous Capità, Aner i Desener del Sometent, el nomenament de Jordi Martínez com a nou interventor comunal i Alejandro Mora com a nou secretari general i l'aprovació de les respectives delegacions de signatura.