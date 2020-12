Encamp reduirà al 0% la cessió de sòl per a habitatges de lloguer

El comú d'Encamp reduirà el percentatge de cessió obligatòria al 0% per a l'habitatge destinat al mercat de lloguer. Des de la majoria comunal, s'ha indicat que ja van ser el primer comú a reduir la cessió obligatòria al 5% per donar un impuls als promotors i que aquest dimecres, en sessió de consell, passaran del 5 al 0%. El cònsol menor, Jean-Michel Rascagnères, ha indicat que es troben en converses amb diversos promotors interessats a fer habitatges de lloguer a Encamp. A més, la cònsol major, Laura Mas, ha manifestat que de tres possibles projectes, en un inici dos d'ells tenien la intenció de ser pisos per a vendre, "i amb aquesta mesura seran pisos de lloguer". En total, hi haurà entre 50 o 60 pisos de nova construcció que s'integraran totalment al teixit urbà existent de la parròquia.

Aquest dimecres, el comú també presentarà el pressupost del 2021 marcat pel nou parc de la parròquia. Dins el marc pressupostari, dos milions de l'import total estaran dins del pressupost del 2021 i quatre milions pel 2022. "La nostra prioritat és que a finals 2022 estigui acabat", ha assegurat Mas, destacant que aquest dimarts ja tenen la primera reunió amb els tècnics i arquitectes per veure com es reestructura el parc després del concurs d'idees. El pressupost pel proper any també preveu una partida destinada a l'envelliment d'un dels nuclis antics de la parròquia i una altra destinada a l'envelliment i a refer les voravies de les zones residencials. Pel que fa al Pas de la Casa, la majoria comunal també ha avançat que el pressupost inclourà les obres d'envelliment del carrer Sant Jordi, on es farà una zona per estacionar els busos.

De cara a aquest 2021, el comú d'Encamp vol tenir tancat el concurs de la concessió de les pistes, que se centra en dos passos. Primer s'ha de fer el rescat de l'actual concessió per després poder fer el concurs. En aquest sentit, el comú està acabant de tancar els termes del rescat i asseguren que tenen la plena col·laboració de Saetde. Cal recordar que el rescat consistiria en una indemnització econòmica a Saetde pels 17 anys que encara li resten de concessió. Rascagnères ha indicat que un cop es tinguin fixades les condicions del rescat, analitzaran com finançar-lo, però ha afegit que es podria arribar a incloure al nou concurs i "que el nou adjudicatari sigui qui n'hagi de fer front". Tot i així, des del comú han manifestat que esperen que Saetde es presenti al futur concurs perquè serà "un dels bons candidats".

Referent a les pistes, i al tancament actual, des del comú han informat que s'estan duent a terme totes les activitats paral·leles a l'esquí com raquetes o motos de neu, per tal de reactivar l'economia. De fet, des de l'obertura de la frontera francesa, Mas ha manifestat que estan força contents, sobretot els comerciants del Pas de la Casa per la bona resposta que estan tenint els visitants francesos. A més, per tal de reactivar l'economia i estar al costat del teixit empresarial, Mas ha recordat el pla de contingència i el pla de xoc amb ajudes de més de 800.000 euros que han fet, a banda d'organitzar diferents mercats per donar vida a la parròquia. En aquest sentit, han assegurat que quan es reobrin les pistes al gener engegaran la prova pilot que oferirà als esquiadors aparcament gratuït al centre d'Encamp. De fet, Rascagnères ha afegit que estan preparant una campanya informativa per posar en marxa aquesta iniciativa.

A causa de la pandèmia de la Covid-19, Mas ha indicat que les principals fonts d'ingressos pels propers anys estaran garantides, i ha reconegut que la major afectació l'han viscut aquest any amb una davallada d'ingressos pels aparcaments, per les activitats esportives, escoles bressol o àrees de jovent o també per la reducció de fins al 30% de l'impost de radicació i la taxa d'higiene. "Creiem que no tindrem una afectació molt gran perquè tenim ingressos independents", ha remarcat Mas. D'altra banda, Rascagnères també ha comentat que tornaran a fer el procés de selecció per a un director del departament de Turisme, després que la candidata renunciés a la feina per motius personals.

Telefèric a Engolasters

Un dels projectes de la majoria comunal és poder fer un telefèric fins a Engolasters. Per aquest motiu, volen promoure durant el primer trimestre de l'any, un concurs d'idees per implantar més activitats a la zona perquè "el giny sigui viable", ha declarat Rascagèneres, qui ha assegurat que en cap cas faran un giny que no tingui rendibilitat, i per tant, si no hi hagués viabilitat econòmica, no es faria. En aquest sentit, la majoria comunal no ha volgut avançar el cost estudiat per la instal·lació, que podria anar dels 3 als 9 milions d'euros.