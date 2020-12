Encamp sancionarà amb 150 euros els propietaris incívics de gossos

El comú d'Encamp ha aprovat una modificació de l'ordinació comunal de la tinença d'animals de companyia amb l'objectiu d'incrementar les mesures de sanció per als incívics i regular diversos aspectes a nivell de mobiliari urbà. En aquest sentit s'estableix que a banda de recollir les tifes, també s'hauran de ruixar els orins i volen fomentar l'ús dels pipicans. A més, la cònsol major, Laura Mas, ha anunciat que es contractaran dos inspectors especials per controlar i per aplicar les sancions i que es crearà un grup de treball juntament amb els agents de circulació, del medi i els banders per cobrir els set dies de la setmana en els horaris més freqüents per treure a passejar els animals. La nova ordinació també incrementa els preus de les sancions, l'establiment d'una multa de 150 euros per la primera sanció i de 300 euros per als reincidents. "Aquest és el primer pas" perquè pugui "conviure tothom de forma cívica", ha explicat Mas, esperant una millora notable pel 2021, quan es vol treballar perquè també es pugui controlar per videovigilància.



Aquesta modificació ha estat molt ben rebuda per l'oposició i el conseller del PS + Independents, David Rios, ha exposat que aporta "un règim sancionador més estricte" pels qui no compleixen les normes d'higiene. També ha indicat que aquest és el camí a seguir i que s'ha de fomentar més sensibilització. De fet, ha defensat aquest model de gestió de la problemàtica dels animals en contraposició de la taxa de tinença d'animals que aplicaran altres comuns perquè consideren que amb la taxa els ciutadans seguiran sent incívics perquè ja pagaran un import al comú. En la mateixa línia, la consellera de l'oposició, en aquest cas, d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, també s'ha mostrat molt satisfeta perquè se sancioni als incívics i no hagi de pagar aquell qui ho fa correctament.

Execució del pressupost

Durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous també s'ha aprovat la memòria relativa a l'execució del pressupost al tercer trimestre. A 30 de setembre, les despeses han disminuït més del 8% respecte a l'any anterior, amb 1,7 milions menys i s'han liquidat prop de 18 milions d'euros. Quant als ingressos, també han caigut més d'un 9%, el que correspon a gairebé 1,7 milions i el total ingressat és més de 16,5 milions d'euros. Per tant, el resultat pressupostari provisional presenta un dèficit d'1,4 milions d'euros, el que representa una millora del 6,1% respecte al 2019, i la ràtio d'endeutament es troba al 58%. Des de la majoria comunal han destacat que aquesta reducció dels ingressos és degut a les mesures adoptades pel comú per fer front a la Covid-19 i ajudar a les empreses en la facturació de l'impost de radicació i la taxa d'higiene, ja que es comptabilitzaran al quart trimestre de l'any. També han destacat que l'aturada de l'activitat ha revertit negativament els ingressos provinents de les escoles bressol, els aparcaments o del centre esportiu. Per tant, han remarcat que caldrà esperar a finals d'any per veure com està la situació.