Ensenyament vol implicar més les famílies en l'educació dels fills

Després de trobar-se al juliol amb representants del Sindicat d'Ensenyament, l'Associació´de Pares o el Consell de les Escoles, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, s'ha trobat aquest dijous amb els seus antecessors en el càrrec. Des de Josep Dalleres fins a Èric Jover, passant per Rosa Mari Mandicó, Pere Cervós, Roser Bastida, Susanna Vela i Roser Suñé. Només ha faltat Xavier Montané. Durant dues hores, els dirigents i exdirigents de l'àmbit educatiu han debatut, principalment, sobre “les fortaleses dels sistemes que hi ha a Andorra, cap on ha d'anar l'educació i com hi hem d'arribar”, segons ha resumit Vilarrubla.

La ministra ha qualificat la trobada de “molt positiva” amb participacions “molt constructives” per part dels presents, i ha destacat la transversalitat del sistema educatiu del país. “Sempre s'ha volgut construir a partir d'allò que ja s'havia fet, ningú ha volgut destruir allò que havien fet els seus antecessors”, ha explicat.

En relació amb l'actualitat i la situació d'emergència sanitària, Vilarrubla ha destacat que tots els presents han defensat la prioritat de la “presencialitat” dels alumnes a l'aula “sempre que la Covid ho permeti”. I pel què fa als “punts forts del sistema educatiu”, la dirigent ha enumerat “el plurilingüisme, una escola oberta a la societat i la importància de la implicació de les famílies”. “Ens cal reprensar com podem ajudar i quines estratègies podem desplegar perquè les famílies s'impliquin més en l'educació dels seus fills”, ha resumit.

Un d'aquests reptes passa també per com els mestres podrien avaluar els alumnes, en un sistema competencial i si s'ha de fer per la via telemàtica. “Com s'ensenya des de casa sense perdre la metodologia que s'havia implementat amb tot el desplegament competencial: el treball amb equips cooperatius, l'autonomia de l'alumnes, els rols que tenen alumnes i docents no es pot desvirtuar pel fet que no sigui presencial, aquesta és una de les dificultats que tenim”, ha explicat la ministra, per concloure que “dins el catàleg de formacions que s'oferten cada any als docents hi hauran de ser aquestes pensades en l'efectivitat de la metodologia d'ensenyament a través de la distància”.