Equilibris polítics a Espanya per prorrogar l’estat d’alarma i mantenir tancades les fronteres

El parlament espanyol votarà aquest dimecres a favor de prorrogar l’estat d’alarma per sisena vegada. A la pràctica 15 dies més en què, entre altres restriccions, romandran tancades totes les fronteres del país veí, entre aquestes la del riu Runer. En virtut d’aquest mecanisme i tret que es fixi alguna excepció, no serà per tant fins al dilluns 22 de juny –el 21 s’acaba la pròrroga- que es podria restablir la lliure circulació de persones entre Espanya i Andorra.

La politització de la crisi sanitària i el “tacticisme” ha fet que Ciutadans i PNB hagin arribat a acords amb el govern presidit per Pedro Sánchez per tal de donar suport a la nova pròrroga. El grup parlamentari d’ERC ha anunciat que s’abstindrà, amb la qual cosa sembla clar que l’allargament d’aquesta mesura s’aprovarà i que, per tant, Espanya seguirà sota l’estat d’alarma dues setmanes més. El líder de l’oposició, el popular Pablo Casado, reitera des de fa un mes que “no té cap sentit que es perllongui més” i que “la desescalada ja no necessita aquest instrument excepcional que limita els drets i llibertats” de les persones.

Sánchez va sortir molt tocat del cinquè debat de la pròrroga de l'estat d'alarma fa dues setmanes. En teoria havia de ser l’última renovació d’aquesta mesura excepcional, segons va manifestar el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Quinze dies després, però, se n’aprovarà una de nova. El president espanyol ha aconseguit la quadratura del cercle: a més dels 7 vots del PNB, els 10 diputats de Ciutadans hi votaran a favor i els 13 d’Esquerra s’abstindran. El president espanyol augmenta així els suports a l'alarma i aconsegueix arraconar el PP al costat de Vox.

En el pacte amb Ciutadans, comunicat aquest dimarts, el govern espanyol es compromet a incloure al decret de pròrroga de l'estat d'alarma mesures "idèntiques" per a tot Espanya "sense perjudici de la progressió sanitària de cada territori" i a presentar abans del 15 de juny una regulació de la sortida de l'estat d'alarma per als territoris afectats.