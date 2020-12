Escaldes-Engordany busca llogater per al CIAM

El comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat la convocatòria d’un concurs públic per a la concessió de l’ús compartit de les instal·lacions del CIAM. La intenció de la corporació comunal és que en l’espai que se cedirà, que és una quarta part del total, s’hi instal·li algun projecte cultural, educatiu, científic o artístic que pugui donar “valor afegit” a la zona. De fet, la cònsol major, Rosa Gili, ha comentat durant la sessió de consell de comú en què aquest punt ha estat aprovat amb l’abstenció de la minoria, que hi ha una universitat privada virtual que es vol instal·lar al país i que fa un temps va mostrar interès per aquest espai.

Gili ha manifestat que es tracta d’una convocatòria “molt pensada” i que els concursants hauran de complir un seguit de requisits que els donaran punts com per exemple proposar activitats que puguin beneficiar la ciutadania o que siguin propostes que reforcin el projecte Caldes. També es tindrà en compte el cànon que les empreses ofereixin. En aquest sentit, tant la cònsol major com el menor, Joaquim Dolsa, han defensant que el projecte “va més enllà” de la part econòmica i que el que es pretén és que suposi “un canvi per a la parròquia”. També han afegit que en tot cas “ja hi guanyen més” que amb l’anterior llogater (el Govern) ja que a banda de rebre el cànon s’asseguren que qui ocupi l'espai en faci el manteniment.

Des de l’oposició el conseller de Demòcrates, Miquel Aleix, ha defensat l’abstenció dels tres consellers de la minoria al·legant que el que no volen és que aquesta concessió pugui “hipotecar” el projecte Caldes, que és una de les apostes de la majoria per a la part alta. En aquest sentit, han defensat que hauria estat millor esperar primer que la iniciativa Caldes estigués definida i després haver convocat aquest concurs. La cònsol major ha defensat que són dues propostes que van de la mà.

Aportació d'un milió a la CASS

En la sessió celebrada aquest dimarts també ha estat aprovada, amb el vot favorable de l’oposició, la contribució d’un milió d’euros per part del comú a la CASS perquè aquests diners puguin ser destinats a pagar els ERTOs i als autònoms. Cal recordar que aquesta és l’aportació solidària que els comuns han fet al fons solidari del Govern i que en el cas d’Escaldes-Engordany va directament a la parapública. Tot i el vot favorable, des de l’oposició s’ha defensat que “Escaldes-Engordany podria haver fet un esforç major”, tal com ha dit Aleix, que ha argumentat que els diners que la parròquia haurà rebut del Govern a través de les ajudes impulsades per fer front a la Covid-19, han estat una suma important. Dolsa li ha respost que aquest és “un fals debat” i que en tot cas caldria “posar totes les cartes sobre la taula”. Així, ha recordat que el comú ha impulsat també ajudes per valor de més d’un milió i mig d’euros per a les empreses i les famílies i que no es pot dir que sigui “insolidari”, però ni l’actual corporació ni les anteriors, ha defensat. “Som solidaris però ho podríem ser més, si en lloc d’un milió hagués estat un milió i mig hauríem votat més contents”, li ha etzibat Aleix. En la roda de premsa posterior el cònsol menor ha destacat que segons els barems del Govern, que ha manifestat no compartir, Escaldes hauria d’aportar un 19% i està en un 14% i ha destacat que per exemple Andorra la Vella “tampoc arribaria”, ja que hauria d'aportar un 31,24% i fa una aportació del 17,4%. “Aquest barem no l’hauríem de fer servir”, ha conclòs. Al seu torn, Gili ha defensat que des de la corporació han impulsat accions per ser solidaris amb la parròquia i ha afegit que “ningú té l’exclusiva de la solidaritat”. També ha recordat que el Govern deu set milions als comuns en concepte de transferències (1,1 milió dels quals a Escaldes) i per tant ha remarcat que no sabia si “convenia gaire” aquest debat sobre l’aportació que fa la parròquia.

Xarxa de calor de FEDA

A l’últim, en la sessió de consell de comú també s’ha acordat una addenda al conveni signat entre la corporació comunal i FEDA el 2008 per tal que la construcció d’una estació per a la producció de calor no es faci al Prat del Roure, tal com estava pactat, sinó a sota del pont del carrer Joan Martí Alanis. Gili ha manifestat que els va “esgarrifar” veure que en el conveni anterior s’hipotecava un espai verd de la parròquia i ha afegit que llavors es va començar a negociar amb FEDA i amb la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, el canvi d’ubicació. Al final ha estat possible un acord i, per tant, l’estació es construirà a la zona del pont de les Dos Valires. Gili ha defensat que com que està en aquesta zona podria subministrar calor a diferents edificis públics com l’hospital o l’escola andorrana i ha afegit que el comú ha ofert també edificis comunals que ara com ara compten amb calderes de gasoil. L’oposició ha votat a favor d’aquest canvi d’ubicació.