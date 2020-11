L'A Escaldes-Engordany critica la manca de transparència de la majoria comunal

El comitè parroquial escaldenc de Liberals d’Andorra lamenta la manca de transparència de l’actual equip de govern comunal, i en aquest sentit critiquen que la corporació no faci pública informació "que ha de ser de coneixement general".

D’aquesta manera, destaquen que la web oficial del comú d’Escaldes-Engordany "es manté clarament desactualitzada pel que fa a l’activitat comunal". En aquest sentit, fan notar que l’última acta de consell de comú "data del 9 de juliol, mentre que en l’apartat de comissions l’única notícia és sobre el Consell d’infants que va tenir lloc el 23 de gener del 2018".

Tal com assenyalen des del comitè parroquial escaldenc aquests fets mostren “ deixadesa” i “falta de seriositat” per part de l’actual govern comunal. Per això, demanen "una major implicació i responsabilitat per part del comú en la difusió de la informació d’ús públic”. A més, remarquen que “mantenir a la ciutadania ben informada i documentada” és necessari perquè els escaldencs “puguin seguir l’activitat i conèixer les decisions de la corporació comunal”.

"Emplacem l’equip liderat per Rosa Gili a què actualitzi immediatament la seva web oficial per tal que els escaldencs estiguin informats puntualment dels acords i decisions del seu comú", manifesten en un comunicat. A més, lamenten que "gairebé tres setmanes després de la denúncia feta pels consellers demòcrates en sessió de consell de comú del 22 d’octubre encara no s’hagi actualitzat la pàgina web", el que evidencia –sostenen– "una manca de voluntat per potenciar la transparència de la institució".