Escaldes-Engordany rep més de 120 peticions d'ajudes

El comú d'Escaldes-Engordany ha rebut un total de 57 demandes d' ajudes socials de persones i famílies que presenten diferents tipologies de necessitats i 67 peticions d'ajuts d'empreses en el marc de les convocatòries que la corporació va impulsar a mitjans del mes d'octubre. La cònsol major, Rosa Gili, ha manifestat que el que s'està constatant és que "moltíssima gent" encara no té clar on ha de dirigir-se per demanar ajuts, ja siguin dels comuns o del Govern. Veient que les necessitats de les famílies i les empreses continuaran, tenint en compte l'impacte de la crisi sanitària i les restriccions en la mobilitat amb els països veïns, el comú ja preveu una nova convocatòria que s'obrirà l'any que ve, tal com ha confirmat el cònsol menor, Joaquim Dolsa. Gili i Dolsa han fet aquestes manifestacions després de la sessió de consell de comú que ha servit per adjudicar l'embelliment de diferents trams del passeig del riu per un import de 200.000 euros, un projecte a favor del qual ha votat també la minoria.

Així, davant el volum de peticions d’ajudes socials que ha rebut el comú, Gili ha manifestat que és “possible que augmentin” tenint en compte la situació que es viu actualment i els efectes que pot tenir sobre el teixit empresarial del país. D’aquesta manera, ha recordat que la voluntat de les ajudes és la “d’estar al costat de les empreses i les famílies” i ha afegit que tal com ja es va avançar quan es van presentar “no es descarta anar més enllà”. De fet, Dolsa ha afegit que de cara a l’any que ve ja es preveu que els departaments de Social i de Finances comptin amb “partides importants” per assumir noves convocatòries d’ajudes. I quant a la tipologia d’aquests ajuts, tant Gili com Dolsa han incidit en el fet que en base a l’experiència assolida amb les convocatòries d’aquest any es volen treure conclusions exactes sobre on cal incidir.

Dolsa ha concretat que de les 67 peticions de subvencions i bonificacions rebudes, 40 han estat per l’ impost de radicació, de les quals ja se n’han tramitat 33, 26 de les quals han estat resoltes favorablement i set s’han denegat perquè no complien el requisit de la davallada de la xifra de negoci establerta. Pel que fa a les bonificacions del preu de les terrasses, se n’han tramitat tretze, onze de les quals han estat favorables i dues, no, perquè eren de persones que tenien deutes amb l’administració. Pel que fa a les ajudes per a les guardes d’infants, s’han rebut dues peticions i ara estan pendents de resolució. El cònsol menor ha destacat que creu que podran ser resoltes la setmana vinent i que podrien ser favorables. Per a l’impuls de les noves tecnologies s’han rebut deu peticions i nou han estat tramitades, set de les quals han resultat favorables i dues resten pendents de més informació. A l’últim, pel que fa a les ajudes per a la formació, s’han tramitat dues peticions que estan pendents de resolució. Precisament en el consell de comú celebrat aquest divendres s’ha fet una modificació en l’apartat d’aquestes formacions ja que la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis ha demanat que quedi clar que els cursos que ofereixen estan inclosos en aquestes ajudes.

El cònsol menor ha volgut fer una crida a la ciutadania a demanar aquestes ajudes i ha destacat que s’han trobat “gent amb molts dubtes” malgrat s’ha intentat que la tramitació sigui el més senzilla possible. També ha emfasitzat que la convocatòria acaba el 31 de desembre i que aquells que no demanin l’ajuda ara hauran d’esperar a la convocatòria que es pugui fer l’any que ve.

Remodelació del passeig del riu

D’altra banda, tal com s’ha esmentat, en la sessió de consell de comú s’ha donat llum verda a l’adjudicació per 200.000 euros dels treballs de reforma i embelliment de diversos trams del passeig riu, concretament els compresos entre l’avinguda Copríncep de Gaulle i el carrer Constitució; entre el carrer Constitució i el carrer de les Escoles i entre les Escoles i Copríncep de Gaulle. Gili ha recordat que fa uns anys que no s’hi feia cap intervenció i que calia una renovació. “És una necessitat”, ha afirmat, afegint que s’aprofitarà per canviar els fanals que l’anterior majoria havia adquirit. I precisament, la cònsol major s’ha referit al fet que l’anterior comú hagués convocat un concurs en què s’havia posat sobre la taula “una proposta maca”, que a l’actual majoria li va agradar, però que tenia un cost de més de quatre milions d’euros. “Vist el cost, s’han de prioritzar coses” i per aquest motiu s’ha descartat de moment però ha reconegut que més endavant podrien “inspirar-se” en aquesta proposta per tirar endavant una part o, fins i tot, reprendre-la. “Es pot arribar a executar si es creu necessari”, ha afegit el cònsol menor, destacant que era un projecte “molt ben treballat” tot i que amb algun “problema logístic” com és que travessa el riu i que llavors caldran els permisos necessaris. Des de l’oposició han votat a favor d’aquesta remodelació. En aquest sentit, el conseller Jordi Vilanova ha posat en relleu que “és un primer pas” que celebren que es faci “perquè es necessitava”. De totes maneres, tant Vilanova com Miquel Aleix han destacat que esperen que “no es deixi perdre” el projecte de l’anterior majoria i que suposava que Escaldes-Engordany “s’obrís cap al riu”.

Concessió dels opis

A l’últim, en la sessió celebrada aquest divendres s’ha donat llum verda, amb el vot en contra de la minoria, a la concessió a l’empresa VSA dels opis de la parròquia, un concurs pel qual el comú rebrà 73.150 euros a l'any, una xifra que podria augmentar fins als 112.000 si l’empresa acaba instal·lant 30 opis més. Des de la majoria s’ha defensat que es tracta d'un concurs beneficiós, i des de la minoria s’ha votat en contra ja que han posat en relleu que el que volen és que aquests tòtems publicitaris no puguin suposar cap entrebanc per a la mobilitat de les persones. Al seu torn, Vilanova ha proposat que amb la instal·lació dels 30 nou opis s’aposti pels digitals, un suport que permetria un major contingut i fins i tot donar sortida als negocis de la parròquia. Des de la majoria han respost que es vetllarà perquè els 30 nous opis no dificultin la mobilitat de les persones, i en aquest sentit Dolsa ha manifestat que la corporació haurà de validar la seva instal·lació, i s’han mostrat oberts a estudiar que siguin digitals.