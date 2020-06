Escaldes-Engordany tanca el 2019 amb un deute de tan sols 14 milions

El comú d'Escaldes-Engordany ha tancat l'exercici 2019 amb un romanament de tresoreria positiu de 14,2 milions d'euros i amb un endeutament de 14 milions. En la sessió de consell de comú d'aquest dimarts s'ha aprovat el tancament de comptes del 2019 en positiu, el qual, segons la majoria comunal actual, és degut a la manca d'inversió del comú anterior. En aquest sentit, el cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha manifestat que en l'any anterior només es van executar un 43,41% dels crèdits pressupostaris d'inversió, i que en els darrers anys ha estat sempre per sota del 50%. "La situació del comú és bona però no tindríem tots aquests milions a tresoreria si haguessin fet les inversions corresponents a la parròquia", ha comentat el cònsol menor.

Respecte a aquests comptes, el pressupost final del 2019 va ser de 33,3 milions d'euros dels quals es va executar un 75%. Les inversions més importants, tal com ha comentat la majoria comunal socialdemòcrata, han estat la 5a planta de la Casa Comuna, l'adequació de dos aparcaments nous i l'adequació d'espais públics. "Tot i això, s'han deixat d'invertir 6,46 milions d'euros, un 60,60% de la despesa en inversions reals". Per tant, Dolsa ha afegit que els ingressos extraordinaris derivats de la construcció, els quals han estat d'1,23 milions, van ser destinats majoritàriament a l' amortització de deute "donant l'esquena a polítiques d'inversió". Per tant, consideren que la gestió de les finances comunals s'ha fet com una empresa privada i no pel bé de la parròquia. "A vegades el comú s'ha d'endeutar i no voler quadrar tant els números, perquè això és voler-se enganyar a un mateix".

En la mateixa línia, la cònsol major, Rosa Gili, ha remarcat que les finances poden ser bones però, en canvi, els equipaments comunals no estan com haurien d'estar. "No es pot no invertir en espais, edificis i serveis públics". A més, el cònsol menor ha afegit que s'han hagut de reconduir crèdits del pressupost passat en el que hi haurà aquest any. Per tant, Dolsa ha concretat que el pressupost per aquest any el tenien més o menys enllestit al març, però la situació actual ha fet variar moltes situacions i, per tant, s'alegren de no haver-lo aprovat encara.

Des de l' oposició demòcrata s'han mostrat molt satisfets per tancar l'exercici amb un dels nivells d'endeutament més baixos dels últims 20 anys. "Els comptes estan sanejats gràcies al mandat anterior", ha comentat Jordi Vilanova, qui ha afegit que ara el comú disposa de la capacitat de finançament i d'endeutament suficient per ajudar a la reactivació econòmica de la parròquia. També ha reconegut que en el darrer any del mandat anterior es van deixar de fer algunes inversions per motius i per oportunitats que anaven sorgint, com la compra de l'antic hotel Casino, i ha volgut deixar la mà estesa a col·laborar amb la majoria. "Tenim poca informació i sense xifres no podem ajudar a la parròquia", ha manifestat Vilanova. L'altre conseller de l'oposició, Miquel Aleix, ha deixat clar que la situació actual ha fet que s'acabi el temps de polítiques partidistes i tots "hem de treballar per ajudar i fer polítiques de consens per fer reeixir la parròquia a tots els nivells".

Aportació al fons del Govern i rebaixa dels salaris

En la roda de premsa posterior al consell, Gili ha deixat clar que l' aportació al fons solidari continua estant sobre la taula i ha afegit que la reunió que es va tenir amb el Govern, es van poder tenir intercanvis i va ser una reunió bilateral. Tot i així, ha comentat que tots els comuns són diferents i el d'Escaldes-Engordany, que no és demòcrata, encara més. "Tenim un criteri diferent de preferències". A més, ha indicat que no hi ha cap obligació legal que obligui a fer transferències al Govern, i ha comentat que ja van explicar al Govern que la seva aportació podia anar entre els 0 i els 2 milions d'euros. "Vam quedar en tornar-nos a trobar i si trobem una zona comuna de confort, ho farem".

Un dels altres temes que ha tractat l'oposició ha estat la rebaixa de salaris, els quals s'han mostrat a favor de fer-la. Per la seva part, des de la majoria comunal també han indicat que és un tema important per a ells, i Gili ha declarat que en voldrà parlar en la propera reunió de cònsols d'aquest dijous. "Creiem que n'hem de parlar entre tots els cònsols i veure què és el que es guanya en cada consistori perquè hi ha trasnparència".

Finalment, en la sessió de consell també s'ha aprovat l'ordinació de preus públics per a l'exercici 2020. Les noves modificacions van associades a diversos descomptes com per exemple l'aparcament del Madriu, el qual tindrà un preu d'un euro l'estada de 12 hores i de dos euros tot el dia, i també un descompte del 60% en la targeta d'aparcament AD+.